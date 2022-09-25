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台灣新增3萬8785例確診 較上周日下降1.4%

記者楊雅棠／台北25日電
台灣新增3萬8785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣新增3萬8785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣新增3萬8785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，本土病例數較昨天增加628例，增加1.6％；較上周日減少545例，下降1.4%。

今日新增3萬8785例本土病例，為1萬8046例男性、2萬726例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8016例)，台中市(5028例)，台北市(4370例)，桃園市(4098例)，高雄市(3733例)，台南市(2451例)，彰化縣(2036例)，新竹縣(1043例)，新竹市(1006例)，屏東縣(958例)，宜蘭縣(953例)，苗栗縣(853例)，雲林縣(823例)，基隆市(739例)，南投縣(689例)，嘉義縣(568例)，花蓮縣(476例)，嘉義市(370例)，台東縣(286例)，金門縣(160例)，澎湖縣(108例)，連江縣(21例)。

新增34例本土病例死亡個案，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月21日至9月22日，死亡日期介於9月12日至9月22日。

新增195例境外移入個案中，為108例男性、87例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(7例)，新加坡(3例)，馬來西亞、法國、緬甸、荷蘭及南韓國(各2例)，義大利、中國、俄羅斯、泰國、柬埔寨、菲律賓、香港、土耳其、美國、南非、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另164例感染國家調查中。入境日期介於今年7月21日至9月24日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計625萬51例確診，分別為3萬3763例境外移入、621萬6234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬828例死亡病例，其中10812例本土，個案居住縣市分布為新北市2269例、台北市1211例、台中市1097例、高雄市1010例、桃園市825例、台南市821例、彰化縣630例、屏東縣431例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣279例、嘉義縣258例、基隆市239例、宜蘭縣224例、花蓮縣190例、嘉義市175例、新竹縣174例、台東縣153例、新竹市116例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

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