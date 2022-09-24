台灣新增3萬8157例確診、51死 連續5天病例數下降

台灣新增3萬8371例確定病例，分別為3萬8157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情 指揮中心今天公布新增3萬8371例COVID-19確定病例，分別為3萬8157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少1612例，降幅4.1%，相較上周六減少1237例，減少3.1%。

指揮中心表示，今日新增之3萬8157例本土病例，為1萬7596例男性、2萬541例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7844例)，台中市(4742例)，台北市(4368例)，桃園市(4152例)，高雄市(3441例)，台南市(2250例)，彰化縣(1920例)，新竹縣(1062例)，新竹市(987例)，屏東縣(962例)，雲林縣(922例)，苗栗縣(904例)，宜蘭縣(900例)，南投縣(777例)，基隆市(684例)，嘉義縣(682例)，花蓮縣(534例)，嘉義市(441例)，台東縣(307例)，金門縣(142例)，澎湖縣(118例)，連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為29例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、43例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至9月21日，死亡日期介於6月4日至9月21日。

指揮中心說，今天新增214例境外移入個案中，為118例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (16例)、美國(5例)、柬埔寨(4例)、新加坡 、南韓、泰國及菲律賓(各3例)、英國、日本及馬來西亞(各2例)、荷蘭、奧地利、冰島及德國(各1例)。另167例感染國家調查中。入境日期介於今年8月24日至9月23日。