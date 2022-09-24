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未獲認證 打高端疫苗者赴日本 須先自費做PCR

記者許政榆、陳雨鑫／台北24日電
日本研擬10月11日免簽證、開放自由行，由於高端疫苗不在日本認證疫苗之列，接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費做PCR。（本報資料照片）
日本研擬10月11日免簽證、開放自由行，由於高端疫苗不在日本認證疫苗之列，接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費做PCR。（本報資料照片）

疫情趨緩，日本研擬10月11日免簽證、開放自由行，但須打該國認證的六款疫苗，否則須持PCR陰性證明。由於高端疫苗不在日本認證疫苗之列，代表接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費3500元（台幣，下同，約110美元）做PCR。

疫情指揮中心指揮官王必勝昨坦言，日本未把高端列入核可疫苗中，赴日的另一條路徑是提供出國前72小時內PCR證明，必須自費，但「這是現況」，目前沒有別條路。他建議民眾可再觀察，日本近期邊境管理措施變化快，可觀察日本是否取消疫苗相關限制、施打其他疫苗的可能性。

前台大感染科醫師林氏璧於臉書粉絲團分享，國人入境日本可免篩檢與隔離，但日本認證疫苗包括輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生（一劑視為兩劑）、NOVAVAX、COVAXIN（印度滅活疫苗），其中沒有高端、國藥與科興疫苗。若不符合疫苗施打條件，則需PCR證明，台灣自費3500元，急件則要價4500元。

去年指揮中心ACIP專家同意，已接種一劑或兩劑高端的民眾，有緊急出國需求如就學、工作，可以補打其他廠牌疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，現在僅美國規定若沒有施打其所建議疫苗，完全無法入境，接種高端疫苗而無法入境美國或其他類似規定國家者，可補打其他疫苗。

截至9月22日，台灣有100多萬人接種高端第一劑，另有98萬人接種高端第二劑。外交部資料，承認高端疫苗共八國，包括印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭。

高端疫苗 日本 疫情

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