缺人、車、行銷、防疫險 邊境解封4缺 業者憂亂3個月

近期邊境解封聲浪四起，旅遊業者憂四大問題未解，恐怕一解封，各種亂象將隨之而來。圖為桃園機場入境旅客排隊等候防疫計程車。(記者季相儒／攝影)

台灣近期邊境 解封聲浪四起，然而邊境一開，恐怕得先面臨旅遊從業人員缺工、入境旅客缺乏相關醫療防疫 保險、防疫計程車量能不足，再加上官方國際行銷不足，旅遊業者忍不住怒批「官方完全沒有準備」，更憂心疫後旅遊型態、產業的變化相當大，這四大問題若不解決，解封後起碼得亂三個月。

交通部觀光 局表示，已和勞動單位辦理相關媒合工作，並擬妥疫後行銷八大方針，共計數百項行銷計畫，只要邊境一開，就會開始投入行銷活動。

根據觀光局統計，旅行業從業人員2019年底還有4萬3158人，到了今年8月僅剩3萬1599人，短短兩年多來，減少近1.2萬人，其中更不乏還在放無薪假的員工。旅宿業部分，也有人力減少的狀況。

旅遊業者直言，基層人才斷鏈已成了未來邊境解封的隱憂，屆時市場回流，服務量能上不去，服務水平下降，是可以想見的狀況，也是目前各國開放後所面臨到的共同問題。

業者也說，觀光局的國際宣傳力道根本不足，外國人關心的防疫相關資訊完全沒有，再加上許多旅行社數位轉型沒有到位，更不見政府輔導，恐不利邊境開放後的旅遊市場。

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，業者先前想要邀請菲律賓、越南、新加坡、泰國、韓國踩線團來台，全被官方打回票，反倒是觀光局邀日本踩線團卻可以，理由是「台灣和日本特殊關係」，完全因人設事，實在荒謬。

蕭博仁批評，對於邊境開放，官方完全沒有準備，到底台灣什麼時候可以做什麼事，全都不清楚，業者如何準備。

有專營日本市場的旅行社業者提到，旅遊最重要的就是保險，但目前台灣僅一家業者販售國外新冠確診的保單，入境團客的部分，沒有任何保險商品提供承保，若旅客到台灣遊玩途中染疫，付不出醫療費用怎麼辦。

防疫旅館、防疫計程車的配合也相當重要，現在防疫旅館出現退場潮，一路從春節期間的3.2萬房，目前僅剩約2.5萬房，防疫計程車也常大排長龍。桃機排班計程車主委黃良易說，目前桃機防疫計程車有1000多輛，其實足夠，問題在於航班集中某些特定時段，加上候車處空間有限，大家只能等。

觀光局表示，將持續開設數位培訓課程，並協助人力媒合解決缺工；保險部分，包括日前核定通過的出入境指引，也僅是建議旅客加保，而非強制規定一定要投保旅平險或突發疾病險，旅客可視自身需求投保。