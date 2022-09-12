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校園以篩代隔上路 師憂「快篩之亂」天天戳鼻子

記者趙宥寧／台北12日電
中秋連假結束，各級學校今起採用「以篩代隔」防疫新制。示意圖。（記者陳正興／攝影）
中秋連假結束，各級學校今起採用「以篩代隔」防疫新制。示意圖。（記者陳正興／攝影）

台灣各級學校今起改採「以篩代隔」防疫新制，確診者同班師生只要快篩陰性可到校上課，不再一人確診、全班停課。但有國小校長憂心，過去停課之亂恐隨新制變成「快篩之亂」，若同班學生三不五時有人確診，學校就須不時發快篩給師生戳鼻子，且上課期間若有同學被通知確診，該班是要先繼續上課，還是快篩完再上課？恐也會引發困擾。

指揮中心和教育部日前宣布今起校園防疫改採「以篩代隔」，但正好遇新冠疫情升溫中，根據教育部統計，中小學自8月30日開學至昨下午統計，全國高中以下學校確診學生已有5萬338人，又以國小生增1萬9774人最多。但教育部長潘文忠連假前夕仍宣布防疫新制將持續推動。

中部某國小校長表示，改採防疫新制後，因正值疫情升溫，若班上同學連續多日都有人確診，學校就得須天天發快篩，師生也須天天戳鼻子，恐引發困擾。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務則提到，學校沒強制力要求學生一定要快篩並回報結果，就怕存在確診黑數。國教行動聯盟家長部長王瀚陽也憂心，國小以下學生相當抗拒快篩，就怕採新制會讓家長「乾脆不驗了」，有顧慮者自己請假就好，恐讓學生學習能力落差繼續擴大。

全教總理事長侯俊良還指出，「以篩代隔」恐也讓學校陷入執行難題，包括上課期間如果有學生宣告確診，儘管教育部將確診日視為第零天，其他同學第二天快篩即可，但是師生勢必會恐慌，這時該班級第零天是要繼續上課，還是快篩完再上課？恐會陷入兩難，而且在校時該由誰來執行快篩？

另有國小校長說，若教師因同住家人確診需「3+4」居家隔離，但居隔期間均能不入校，老師須在家線上授課，但學生要到校，班上需有老師協助處理設備，過去學校為此找代課教師忙到焦頭爛額，希望教育部能放寬讓因同住家人確診、且接種三劑疫苗的教師能採「0+7」。

針對校園防疫新制，教育部說，將視疫情並配合指揮中心防疫政策，適時滾動修正；至於考量校園為高度密集場所，學校教職員工生「自主防疫」期間仍以不到校為原則。

教育部 防疫 疫情

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