疫情升溫 重複感染是下波特徵

儘管BA.5變異株來勢洶洶，連日確診人數往上升，但台灣指揮中心日前仍將單周入境總人數調高至五萬，適逢暑假期間，桃園機場旅客明顯變多。記者黃仲明／攝影

台灣24日新增2萬8397例新冠肺炎 本土個案，和上周3相較，增加了1成5，指揮中心指揮官王必勝說，「疫情 升溫確定」，24日確診人數來到近期新高，下周有機會突破單日3萬例，推估疫情高峰期將會落在9月中下旬。醫療應變組副組長羅一鈞表示，重複感染是接下來這波疫情特徵，兒童尚未完整接種疫苗 ，風險更高。

台大公衛教授陳秀熙表示，本周全國疫情仍屬地方流行，整體單日感染率約為0.1%，但北北基桃、竹苗宜花東等地區疫情緩緩上升，南部地區則沒有明顯上升。至於年齡層染疫率，以20至40歲族群增加速度較快，19歲以下及50至69歲族群小幅上升。

本土疫情再度升溫，王必勝宣布3大加強措施，一為持續現行住宿式長照機構的篩檢跟給藥機制，二是社區內65歲以上民眾如有症狀，趕快篩檢，以利用藥，降低重症跟死亡比率，這2天將提出相關配套措施；第三為鼓勵兒童接種疫苗，確保兒童重症患者的送醫順暢跟醫療資源充足。

據葡萄牙一份研究發現，感染過BA.2的康復者，在染疫後5個月後，又感染BA.5的重複感染率達兩成。羅一鈞表示，因為BA.5具有免疫逃脫特性，之前感染BA.2的人，可能再次感染，重複感染為接下來這波疫情的特徵。

台灣指揮中心統計，今年1月迄今，全國累積本土個案達507萬多人，其中5千多人重複感染，比率約萬分之5。羅一鈞表示，一旦BA.5疫情攀升，民眾距前次確診時間拉長，重複感染機率勢必增加，又以尚未完整接種疫苗的兒童風險最高，下一波疫情中，比成人更易重複感染，應盡量提高疫苗覆蓋率。

今新增18名本土死亡個案，羅一鈞表示，兩例為較年輕死亡個案，均30多歲，其中1名女性無慢性病史，打過3劑疫苗，8月13日快篩陽性，15日高燒至41度，昏迷休克，緊急送至急診，施以插管，使用呼吸器，隔天急救無效，死因是缺氧性腦病變、癲癇重積及新冠肺炎。