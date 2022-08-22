台灣指揮中心宣布 入境總量放寬為每周5萬人

台灣指揮中心指揮官王必勝今天宣布，自即日起，以航班表定抵台時間的零時起，調升入境總量人數為每周五萬人次。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

隨新冠肺炎國際疫情 趨緩，各國都已開放國門。台灣指揮中心指揮官王必勝今天宣布，自即日起，以航班表定抵台時間的零時起，調升入境總量人數為每周五萬人次。

隨著各國都已開放國門，無須隔離檢疫甚至毋須採檢，台灣則針對入境做調整。上周針對入境檢疫規範，僅調整「三加四」方案中的後四天自主防疫 期間由「一人一戶」改為「一人一室」，今天則僅調整入境總人數由四萬人增加為五萬人。

王必勝表示，目前每周開放四萬人都滿了，因暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，且依先前所進行疫情預測，周邊國家疫情略有升溫後，台灣國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中。因此持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境 管制措施。