本土確診重登2萬 疫情反轉？莊人祥：待觀察
新冠肺炎昨新增2萬1771例本土個案、273例境外移入，以及87例中重症個案、42例死亡。本土單日新增病例數較前一天上升逾一成，也比上周日增加4.5%，疫情是否反轉向上？指揮中心發言人莊人祥說，還需觀察整周累計確診數，「接下來這周，持平可能性較大」。
昨新增42名死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲，其中25例未完整接種三劑疫苗。
至於87例中重症個案中，一例為二歲女童重症，罹患「孩童多炎症後群」（MIS-C）。莊人祥說，女童無慢性病史，未接種疫苗，6月9日確診，7月30日起持續發燒，8月2日出現嘔吐、腹瀉、咳嗽等症狀，8月4日急診，收治住院後檢查懷疑為MIS-C。
此外，指揮中心宣布自今天零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間可至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定。桃機公司表示，6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月更出現每天轉機逾5000人次，新制將大幅提升轉機效率及旅客便利性，有助桃機再爭取中轉客。
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