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新冠不降級 致死率須降至萬分之10才邁入「流感化」

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北13日電
新冠肺炎疫情趨緩，桃機客運量逐漸回升，桃機6月客運量年增191%。圖為第一航廈出境大廳。(記者黃仲明／攝影)
新冠肺炎疫情趨緩，桃機客運量逐漸回升，桃機6月客運量年增191%。圖為第一航廈出境大廳。(記者黃仲明／攝影)

台灣昨新增3萬1152例本土個案、90例中重症案例、60人死亡，死亡及中重症個案數雙創1個半月來新低，但指揮中心發言人莊人祥說，還不到新冠肺炎法定傳染病降級時機，因除了世界衛生組織(WHO)仍把新冠肺炎定為「緊急公衛事件」，台灣致死率也仍在萬分之17，須下降至萬分之10才邁入「流感化」。

現階段還有BA.4、BA.5變異株恐進入社區的疑慮。莊人祥說，從其他國家經驗可見，台灣確實可能再掀起一波小流行，預估單日確診數增加2、3萬例，但不會因此提高致死率，將透過快速診斷、積極治療，避免死亡人數破萬。

醫療應變組副組長羅一鈞說，昨新增的60例死亡個案中，有57人具慢性病史、42人未接種滿3劑、32人超過80歲以上；其中最年輕為30多歲男性，未接種疫苗、無慢性病史，死因為肺炎、心臟衰竭、肝臟衰竭以及急性腎損傷。羅一鈞說，目前共累計中重症1萬8324例，6927人死亡。

長照機構染疫部分，羅一鈞說，今年起至7月10日通報群聚的住宿式長照養護機構數達1568家，確診住民人數為4萬3487人，確診工作人員數為1萬1573人。自4月起至7月10日，累計機構住民死亡人數1140人，致死率為2.6%，與上周公布80多歲以上族群致死率(2.73%)接近。

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