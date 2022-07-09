「Omicron喜歡小孩」 2染疫童中風

兒童感染Omicron具嚴重殺傷力，台大兒童醫院長黃立民建議家長應盡速帶孩子接種疫苗。圖為兒童打疫苗示意圖。（本報資料照片）

今年台灣本土個案截至8日已累計達396萬5690例，預估9日將突破400萬例。台大醫院公布，收治兩名兒童染疫後合併中風 ，分別為8歲及12歲男童。台大兒童醫院院長黃立民提醒，孩童感染比率逐漸升高，「可見Omicron 滿喜歡小孩子，對兒童殺傷力大」。

台大醫院6月中旬設置兒童及青少年染疫後併發中風、腦炎等併發症通報系統，北、中、南、台東近20家醫院參與。經兩周跨院統計，兒童染疫併發神經相關症狀共1163人次，平均年齡6歲，其中住院404人，達1/3；透過磁振造影檢查（MRI），染疫兒童、青少年高達45%出現腦血管病變。

台大醫院小兒部主任李旺祚指出，在感染Omicron而住院的兒童中，腦炎與疑似腦炎個案明顯比原始株高，還有人出現多發性系統發炎症候群（MIS-C），台大近兩周收治至少3名相關病患。黃立民則表示，接種打兩劑新冠疫苗 ，可提升兒童8至9成保護力，預防中風或MIS-C，建議家長盡速帶孩子接種疫苗。

台大統計，住院404人中，有148人出現神經症狀，其中13人疑似或診斷為腦炎，2人腦炎合併中風及疑似血管炎，1人急性肌肉發炎。

針對次世代疫苗採購，指揮中心今年與莫德納簽訂採購2000萬劑疫苗，包括一般及次世代疫苗，尚有1000多萬劑未進貨。預計9月底、10月初可獲美國緊急使用授權（EUA），若進度順利，最快10月進口。