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指揮中心公布「二次感染」定義：疫後1-3個月症狀惡化

台灣新聞組╱台北2日電

指揮中心昨天公布「二次感染」定義，已解除隔離的新冠肺炎確診患者，染疫後一到三個月內，新冠症狀惡化，採檢PCR陽性且Ct值小於27或快篩陽性者；染疫康復逾三個月，PCR陽性且Ct值小於30或快篩陽性者，即為「二次感染」；染疫康復一個月內再次出現症狀者，則不被認定為二次感染。

指揮中心統計至昨日，台灣總計有1663人於法傳系統中有確診兩次的紀錄。但先前二次確診定義不明，導致醫師通報或患者取藥困難，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經專家討論後，訂定「重複感染」或稱為「二次感染」的定義。

羅一鈞表示，二次感染者使用口服抗病毒藥物機制，與第一次染疫條件相同，符合65歲以上，或64歲以下但具有13類慢性疾病者，都符給藥資格。

羅一鈞表示，患者若是康復後一到三個月內又二次感染者，醫師判定後可直接進入法傳系統通報，但後續由疾管署各區管制中心研判是否為新確診病例，再啟動相關防疫措施；染疫康復三個月以上，又被判定二次感染，則由醫師直接判定，無需交由區管中心研判。

羅一鈞表示，尊重醫師臨床判斷，除非認為檢驗條件不符，才會改判排除並通知醫師；若研判為新的確定病例，系統會啟動開立法定文書流程，包含傳送確診者自主疫調回報系統簡訊，開立居家隔離通知書，民眾屆時可依照程序收到文件，進行請假或其他用途。

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