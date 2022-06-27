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新冠、流感一起來 專家預估：台本土疫情持續到年底

記者邱宜君、楊雅棠／台北27日電
今年新冠肺炎和流感疫情，可能會一起在台灣出現。（本報資料照片）
今年新冠肺炎和流感疫情，可能會一起在台灣出現。（本報資料照片）

近日單日新增染疫人數仍在四、五萬之間，前疾管局局長蘇益仁預估，這波本土疫情應持續至年底，若BA.4、BA.5變異株未能拉升疫情，7月底可望趨緩，單日新增3000例以內。屆時指揮中心應將新冠肺炎降至第四類法定傳染病，如同流感，回歸常態監測體系，在醫療上則從公務預算回歸健保給付，逐步讓邊境及國內經濟民生活動回歸正常。

指揮中心發言人莊人祥表示，新冠肺炎法定傳染病降至第四類，已討論多時，但目前尚無上路的時間表。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，現階段防疫重點「管好重症和死亡」，若能改列第四類，將大幅減輕行政負擔及醫療量能。隨著疫情趨緩，應可考慮放寬戶外或接觸風險較低場合的口罩規定，另著手研議放寬國際旅遊旅客的入境條件，以復甦經濟。

蘇益仁則提醒，無論夏季或冬季，今年都會出現「新冠和流感一起來」的雙重考驗，這是過去沒遇過的。建議常態監測系統應同時且有效地監測這兩種傳染疾病。未來幾年須比照流感，預估隔年可能流行的新冠病毒株，採購疫苗並安排接種時程，例如莫德納和賽諾菲針對Omicron研發的次世代疫苗。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊6月初曾分析，新冠肺炎要接軌流感監測體系並不難，只要做好臨床「定點監視」與實驗室「被動監視」，監視重點包括季節趨勢、不同年齡陽性率、住院比例、在呼吸道疾病之占比、基因型差異、不同族群的疫苗效益與免疫狀態。

「新冠肺炎是否改列為第四類法定傳染病，和疫情趨緩沒有關係。」莊人祥說，指揮中心已在討論改列第四類的相關措施，研議兩種方式，一為輕症重症的確診監測，另一則類似於流感，只監測新冠肺炎重症。

流感 新冠肺炎 疫情

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