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台確診增3.9萬例本土 134人染疫歿

記者楊雅棠／台北報導
台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。(圖：指揮中心提供)
台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。(圖：指揮中心提供)

台灣本土疫情新增確診人數繼6月20日閃現三字頭後，睽違一周再度回到3萬多人。今天新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。

今日新增3萬9586例本土病例，為1萬8372例男性、2萬1205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(5,520例)、新北市(5,320例)、高雄市(5,309例)、桃園市(3,791例)、台南市(3,786例)、彰化縣(2,761例)、台北市(2,734例)、屏東縣(1,655例)、雲林縣(1,111例)、新竹縣(1,008例)、苗栗縣(906例)、南投縣(902例)、新竹市(837例)、宜蘭縣(786例)、嘉義縣(757例)、花蓮縣(587例)、嘉義市(548例)、基隆市(484例)、台東縣(396例)、澎湖縣(201例)、金門縣(166例)、連江縣(21例)。

今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。

指揮中心說，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國(各2例)、德國(1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。

台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死...
台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。(圖：指揮中心提供)

台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死...
台灣26日新增3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。(圖：指揮中心提供)

指揮中心統計，截至目前國內累計361萬3345例確診，分別為1萬4287例境外移入、359萬9004例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6254例死亡病例，其中6,239例本土，個案居住縣市分布為新北市1,631例、台北市870例、台中市548例、桃園市525例、高雄市512例、台南市374例、彰化縣295例、屏東縣234例、基隆市165例、南投縣149例、宜蘭縣139例、雲林縣138例、苗栗縣119例、新竹縣100例、花蓮縣101例、嘉義縣97例、台東縣85例、嘉義市82例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

口服藥物領用情形。(圖：指揮中心提供)
口服藥物領用情形。(圖：指揮中心提供)

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