台本土確診增3.5萬 睽違一個半月降回三字頭

陳時中居隔期滿，但仍未出席記者會。記者會出席名單由左到右指揮中心研發組副組長吳秀梅、 代理發言人羅一鈞、交通部觀光局副局長林信任。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土確診人數自5月5以來再度降回三字頭。今天新增3萬5596本土個案，境外移入個案36例、144例死亡個案。代理發言人羅一鈞表示，可能是周日效應，還要觀察，但也表示未來的確診數應該只會比3萬多兩、三成，在5萬例以下的機率會很高。

今日新增3萬5596例本土病例，為1萬6811例男性、1萬8764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(5,312例)、高雄市(5,280例)、新北市(4,267例)、台南市(3,123例)、桃園市(3,097例)、彰化縣(2,960例)、台北市(2,296例)、屏東縣(1,519例)、雲林縣(1,040例)、苗栗縣(959例)、新竹縣(941例)、南投縣(886例)、嘉義縣(683例)、新竹市(674例)、宜蘭縣(590例)、花蓮縣(554例)、基隆市(437例)、嘉義市(426例)、台東縣(306例)、澎湖縣(158例)、金門縣(71例)、連江縣(17例)。

（圖：指揮中心提供）

今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日。

今日新增36例境外移入個案中，為27例男性、9例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、德國、泰國、法國及越南 (各1例)移入，另31例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計333萬695例確診，分別為13,859例境外移入、3,316,782例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,365例COVID-19死亡病例，其中5,350例本土，個案居住縣市分布為新北市1,513例、台北市823例、台中市449例、桃園市423例、高雄市407例、台南市295例、彰化縣230例、屏東縣189例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣117例、雲林縣107例、苗栗縣84例、花蓮縣83例、新竹縣81例、嘉義縣79例、台東縣73例、嘉義市64例、新竹市45例、金門縣10例、澎湖縣6例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。