黑白集／3＋4＝3 有功中央攬 有過地方扛

入境檢疫「3＋4」政策上路，引發疫情升高疑慮。圖為桃園機場入境旅客。（記者季相儒／攝影）

入境檢疫「3＋4」政策上路，首個自主「出關日」前夕，台北市長柯文哲再度砲轟「中央就是來亂的」。雖然疫情 會否再度升高仍待驗證，但政策錯亂、漏洞百出，幾可確定「3＋4不等於7」。

當單日確診屢屢「世界怎麼跟得上台灣」時，面對各國開放邊境 趨勢，專家認為嚴格邊境管制已無甚意義，縮減入境隔離天數勢所必然。但新冠變異株兵臨城下，脫離現實與人性的新政策，與其說是為防疫 ，更像是為卸責打預防針。

去年「3＋11」傷痕猶在。在迫切需要邊境阻絕時，指揮中心反而放寬機師檢疫措施，導致疫情破口。當時搭配實名制、嚴格疫調加上重罰等手段，「＋11」管不住少數機師；如今想以「＋4」阻絕變種病毒，無異癡人說夢。

指揮中心雖有「必要才可離開、不能外出不歸」等指引，但這是在考驗管理，挑戰人性。外出不限次數，又無須「必要」之佐證，規範注定成虛文。柯文哲所說「每天可以出去感染同事，但不能回家感染家人」，既是莫大諷刺，也是真實漏洞。

面對質疑，行政院長蘇貞昌說，中央地方、國人團結合作才能防疫成功。但中央政策錯亂又缺配套，自己寫成「3＋4等於3」，卻要求地方和國人填答「3＋4等於7」。原來團結合作的祕訣，就在有功我攬，有過你扛！