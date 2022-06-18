BA.4、BA.5境外移入＋17總數已48例 首見兒童感染

今年5月30日至6月12日之間，台灣邊境攔截BA.4及BA.5新變異株共48例。圖為入境旅客完成唾液採檢PCR後繳交檢體。（本報資料照片）

歐美國家近日以Omicron 亞型變異株BA.4及BA.5為主流，今年5月30日至6月12日之間，台灣邊境攔截新變異株共48例，BA.5有40例，BA.4八例。羅一鈞表示，雖然歐美兩種變異株同時流行，但BA.5比BA.4更具傳播優勢，「看起來與國際趨勢一致」。

BA.4、BA.5於歐美流行，目前看起來更具傳播優勢。根據日本東京大學最新研究，從細胞及動物試驗發現，BA.5的毒性比BA.1強，更容易造成肺炎，後續需觀察全球重症死亡率是否增加。

昨境外移入新檢出17例，包括一例BA.4，來自美國，其餘16例皆為BA.5。新增的17例，其中一例為小於十歲的美國籍男童，6月9日入境，經唾液採檢陽性，確定為BA.5，男童沒有施打疫苗 ，也無症狀，Ct值27，此案為境外移入首見兒童感染BA.5且無症狀案例。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，兩周內出現數十例個案是意料之中，更直言「不久之後可能就會出現本土個案」。施信如表示，台灣目前疫苗接種率高，BA.4、BA.5變異株對於台灣影響不大，在尚未有次世代疫苗可以接種前，高風險群仍建議打滿四劑，口罩以及社交距離仍需維持。

施信如提醒，由於BA.4、BA.5變異株具有免疫逃脫特性，即使曾經感染過Omicron也可能再度染疫，不過症狀會比較輕，如果是還沒感染過的人，仍然要注意重症死亡風險。

BA.4、BA.5是Omicron亞型變異株，今年1、2月首度在南非 發現，4、5月在南非快速引發第五波疫情，目前全球已逾40國分別檢出。施信如指出，尤其BA.5在南非已經是主流病毒株，美國也持續增加，歐洲、亞洲各國都有個案。