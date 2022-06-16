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染疫死亡有黑數？ 台學者估前五月376人未通報

台灣新聞組／台北16日電
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙。（本報資料照片）
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙。（本報資料照片）

截至昨天，這波疫情已造成3693人死亡，另有多少「死亡黑數」呢？台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，受到疫情衝擊，今年1到5月超額死亡3187人，其中八成八通報，一成二屬於「死而未報」的黑數，約有376人。

什麼情況下會死而未報？青年公園居家醫療團隊負責人、萬華衛康內科診所院長鄭維理表示，疫情期間，確診者一旦住院就看不到家人，如果病況惡化，想見最後一面，則需依賴醫護人員安排視訊或見面，難度較高。

鄭維理說，大多數人都不想要在生命倒數之際孤單地離開，因此，部分體弱長者就算快篩陽性，也不想找醫師，選擇不通報、不治療，自己戴好口罩，與家人保持距離，至少還能擁有待在家人身邊的自由，不想在醫院孤獨死去。

分析各類已知死亡人數，陳秀熙表示，5月之前約376人感染死亡，卻未通報，死亡未通報率為一成二，通報正確率為八成八，仍屬高規格。根據此數學模式推估，預計6月底單日重症死亡人數將降低至50人以下，恢復背景死亡值的範圍。

對於死亡黑數，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，從死亡到公布結果的過程中，需蒐集病歷資料和審查，「未通報的人數（376人）可能還在待審中。」至於可否比照去年作法，公布全死因死亡數字，指揮中心考慮定期公布「排除死亡」個案數字，但不會每天公布相關數字，以免民眾混淆。

長新冠恐30萬人 藍促超前部署

確診者即使痊癒，也可能面對「長新冠」後遺症。國民黨立委洪孟楷昨指出，根據推估，全台恐逾30萬確診者會出現長新冠，呼籲政府應超前部署，有足夠醫療量能供民眾適時就醫，及幼童確診康復後的身體機能恢復，衛福部應長期研究追蹤。

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