台新增本土6.8萬確診、143死 今年本土疫情破300萬

新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。（圖：指揮中心提供）

這波新冠肺炎 本土疫情 自1月以來首破300萬。台新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。代理發言人羅一鈞表示，受通報時間差影響，通常周二、周三的病例較多，不過這周病例數較上周呈現全國下降的趨勢。

新增6萬8939例本土病例，為33178例男性、35736例女性、25例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(10756例)、高雄市(10001例)、新北市(8348例)、台南市(6987例)、桃園市(5845例)、彰化縣(5541例)、台北市(4387例)、屏東縣(3150例)、雲林縣(1716例)、苗栗縣(1676例)、新竹縣(1552例)、南投縣(1486例)、嘉義縣(1283例)、新竹市(1227例)、宜蘭縣(1221例)、花蓮縣(901例)、基隆市(837例)、台東縣(789例)、嘉義市(783例)、澎湖縣(279例)、金門縣(141例)、連江縣(33例)。

15日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日。

新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。（圖：指揮中心提供）

15日新增26例境外移入個案中，為15例男性、11例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)、菲律賓及越南 (各1例)移入，另21例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月14日。

指揮中心統計，截至目前台累計307萬2432例確診，分別為1萬3560例境外移入、305萬8818例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞主持防疫記者會。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案143例，1月以來累計確診人數已達304萬4248例。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計4546例死亡病例，其中4531例本土，個案居住縣市分布為新北市1400例、台北市779例、桃園市340例、台中市337例、高雄市313例、臺南市226例、彰化縣182例、屏東縣141例、基隆市140例、宜蘭縣100例、南投縣86例、雲林縣77例、花蓮縣72例、新竹縣64例、台東縣63例、嘉義縣61例、苗栗縣59例、嘉義市46例、新竹市32例、金門縣8例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。