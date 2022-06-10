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603例不計新冠死亡 醫：判定武斷統計數字可議

記者邱宜君、楊雅棠／台北10日電
指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，死亡診斷原因若寫在「其他」欄，經防疫醫師初審或專家複審，確信與新冠無關，則會排除。（本報資料照片）
指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，死亡診斷原因若寫在「其他」欄，經防疫醫師初審或專家複審，確信與新冠無關，則會排除。（本報資料照片）

Omicron疫情來得又快又急，染疫人數已逼近260萬人。去年新冠肺炎死亡數將「全死因」納入統計，但今年卻增加六大排除原則。截至6月7日為止，台灣共有3123例新冠肺炎死亡通報，因六大排除原則，將其中603例排除，其中「死亡診斷書未列新冠」或「新冠列於其他死因」就占498例，遭專家質疑判定過於太武斷。

603例未列入之案例包括，死亡診斷書之死因未列新冠肺炎227例、新冠列於其他死因271例、資料不全50例、意外或自殺39例、經判定死因與新冠不屬同一病程16例。

指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，死亡診斷書上有「甲、乙、丙、丁」四個欄位還有一個「其他」欄位，只要列於「甲、乙」且不是到院前死亡或到急診很快就死亡，都會列入統計。若寫在「其他」欄，經防疫醫師初審或專家複審，確信無關，則會排除。

其餘排除原因則是，解隔後一段時間才死亡，審查確信非同一病程，以及自殺或意外、死亡診斷書沒寫到新冠、資料不全，統統都會排除。

台大醫院急診部臨床副教授李建璋表示，中央衛生機關過去曾發文提醒醫師盡量以「慢性死因」為主要死因，可能許多醫師都習慣把癌症寫在主要死因，把新冠肺炎寫在間接死因，若指揮中心因此將其排除新冠死亡人數，最後呈現的統計數字有點可議，且未寫到新冠肺炎可能是遺漏。

他認為，當代醫學是「條件式的判斷」不能自由心證，應把排除新冠死因的標準公布，既嚴謹也能接受外界檢驗。

新冠肺炎 疫情 醫學

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