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紐約市猴痘達10例 男同性性交者屬高危險群

台確診死亡數13天內翻倍 全球第2快

記者楊雅棠、鄒尚謙、許政榆、邱宜君／台北報導
9日新增72,921例，其中575例中重症、211例死亡，均雙雙創下單日新高紀錄。記者胡經周／攝影
9日新增72,921例，其中575例中重症、211例死亡，均雙雙創下單日新高紀錄。記者胡經周／攝影

致死率破陳時中防線

台灣本土9日新增7萬2921例，確診率約11.4%，近7天平均新增7萬例本土案例，中央流行疫情指揮中心分析國內疫情正往下走。但9日新增中重症案例575例及死亡211例雙創下新高。

台大公衛教授詹長權提出數據，指出台灣染疫死亡數13天內翻倍，居全球第二，籲政府加強分析本土數據找原因，降低死亡是現階段防疫關鍵。

今年截至9日為止，已有2731人染疫亡。據指揮中心統計，發病到死亡在3天內，多達1260人，占整體4成6。死者年齡在60歲以上占九成，未接種過任何1劑疫苗死者占4成3。台灣致死率前天已達「陳時中防線」萬分之10，9日致死率已破防線，來到萬分之10.5。

603例不計入新冠死亡

去年新冠肺炎死亡採「全死因統計」，只要有確診就會算進去，但今年則修改定義，僅計算經審查認定死因與新冠有關的人數。指揮中心公布今年新冠死亡通報總數是3123例，截至6月8日，2520例列入公告，603例排除。排除因素包含自殺、意外，或是被醫師懷疑「可能」非染疫亡等6大因素。

台大醫院急診部臨床副教授李建璋則認為，指揮中心應該要公布「全死因死亡數」，並建議將排除死亡個案的數字，加上時間軸的資訊，會得到更多有意義的資訊，否則6大排除的原因中，有部分過於武斷，也導致死亡數可能失去意義。

青少年死亡增第二例

9日新增211例死亡案例中，其中1例為17歲青少年，是今年疫情以來第二位因染疫死亡的青少年。

該案本身有神經系統疾病，5月30日發病送至急診，檢測PCR陽性，診斷肺炎併呼吸衰竭，使用藥物治療短短2天內過世。目前13至18歲青少年重症共4位，包括肺炎3例、心肌炎1例；其中2例死亡。

另增1例孩童多系統炎症徵候群（MIS─C）重症兒童個案。12歲以下兒童重症累計43例，包含18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡，2例共病、2例MIS─C；其中17人死亡。

9月有可能出團旅遊

莫德納公布已研發莫德納次世代疫苗，台灣目前仍有1千多萬劑莫德納疫苗還未到貨，並保有選擇次世代疫苗的選擇權。

至於外界關心9月是否可以出團旅遊，陳時中表示，可能性應該是有。

致死率達萬分之10.5 製表／醫藥組
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疫苗 陳時中 莫德納

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