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台再新增159死 死亡高峰難降 7月有望解封

台灣新聞組／台北9日電
疫情北降南升，台中單日確診人數首度居冠，排名第三多的高雄，醫院急診室外救護車警笛聲不斷，許多確診民眾被送來就醫。（記者劉學聖／攝影）
疫情北降南升，台中單日確診人數首度居冠，排名第三多的高雄，醫院急診室外救護車警笛聲不斷，許多確診民眾被送來就醫。（記者劉學聖／攝影）

台灣昨新增8萬195例本土個案、344中重症個案，159人死亡再創新高，粗估致死率已達指揮中心指揮官陳時中所設定的萬分之十防線。台中市確診數首度超越新北及高雄，疫情指揮中心評估台中確診數還會上升。學者認為，台灣處於「即將下降」時期，重症及死亡數可望在6月30日受到控制，7月後應會解封。

本報系聯合報報導，昨天新增確診人數分布上，台中市1萬1587例，首度躍升全台之冠，其次為新北市1萬1443例、高雄市1萬1048例。陳時中表示，因台中確診率目前不到一成，每天確診個案數應該還會再往上，但整體疫情應該會在下周下降。

指揮中心昨也公布，今年251萬2968名確診病例，共3123例通報死亡（全死因）；但這3000多例死亡通報卻只有2520例被列入公布的死亡數，其中603例沒有列入。

台大公衛教授陳秀熙表示，基隆、台北、新北、桃園四縣市年長族群感染曲線已呈現下降趨勢，新竹、苗栗、台中、彰化等14縣市也即將開始下降，台灣已從高峰期逐漸往下降，估計6月中下旬整體疫情將得到控制，當單日確診數降至3萬時，可開始將新冠肺炎轉為流感化監測，並為解封做準備。

昨死亡個案數159，再創新高，粗估台灣致死率達萬分之十。台大兒童醫院院長黃立民表示，台灣新冠疫情致死率應差不多就是萬分之十，不過，死亡人數維持在高峰的時間，應會再延續一陣子。

黃立民指出，台灣確診人數才逐漸往下降，而死亡會比確診延遲一些，因此，死亡人數維持在高峰應會再延續一陣子，但整體致死比率不太會變動，應差不多就是萬分之十。他認為，台灣疫情若連續兩周下降，加上疫苗覆蓋率，疫情可望在7月初結束。

台北中國時報報導，陳秀熙表示，台灣現處於「即將下降」階段，6月5日後發生率曲線已開始下降，與紐西蘭非常接近，紐西蘭無症狀及輕症適應期約為20天，台灣截至7日約為19天，若無特別因素介入，流行應會持續下降。

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疫情 陳時中 疫苗

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