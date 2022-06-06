巷弄長照站等據點因疫情關閉 照顧者苦撐

疫情衝擊長照體系，許多照顧者與被照顧者身心俱疲。(記者侯永全／攝影)

上個月，屏東縣一名照顧中風癱瘓病母卅多年的男子，因與母親雙雙染疫，壓力沉重，竟將母親推下樓傷重致死，他則跟著跳樓，輕傷被聲押。外甥女哭著求法官從輕量刑，「舅舅照顧阿嬤卅多年沒日沒夜，最近又染疫，怎麼可能不瘋掉。」

與疫同行第三年，已有近三千名染疫者死亡，這也燒出長期照顧困境，巷弄長照 站、日間照顧中心等據點因疫情 而關閉、許多家庭擔心染疫，而暫停照服員到宅居家照顧，這讓照顧者與被照顧者均處於壓力鍋中，許多照顧者只能含淚苦撐，一不小心就爆發人倫悲劇。

「長期照顧服務法」實施七周年，台灣是亞洲第一個將「照顧者」權益入法的國家，但「照顧殺人」成為社會難以忽視的傷口。家庭照顧者關懷協會秘書長陳景寧直言，照顧者最常因「孤立」及「絕望感」被逼上絕路，疫情期間讓照顧者壓力倍增，呼籲衛福部正視並提出解決方案。

陳景寧指出，長照覆蓋率雖達五成五，仍有半數「高負荷家庭照顧者」不在長照體系中，以屏東這起悲劇為例，個案曾使用長照服務，但未持續，呼籲衛福部長照司應追蹤民眾不續用長照服務的原因，避免漏接需要關照的高負荷家庭。

台灣失智 症協會秘書長湯麗玉表示，當照顧者壓力大，快要走不下去時，若有個管師或定期聯繫管道，或許就不會發生憾事，若只是隨便臨時找志工來打電話，「那只是表面，不深入」，真正的關心應該要更深層，去傾聽照顧家屬的心聲，才有機會「把他從鬼門關前拉回來。」

陳景寧建議，衛福部應重視疫情之下的長照需求，部長陳時中出面喊話，告訴照顧者「不要喪志」、「事情沒有那麼嚴重」，確診後仍有醫療資源可以協助，並積極宣導「長照專線一九六六」可提供協助。

湯麗玉表示，在疫情衝擊下，許多失智症關懷據點關閉，失智症長輩少了實體互動機會，以致身心持續退化；疫情期間學生仍可視訊上課，台灣是科技大國，應投入資源於長照服務中，設計適合長輩使用的視訊模式。