我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

巷弄長照站等據點因疫情關閉 照顧者苦撐

記者許政榆／台北6日電
疫情衝擊長照體系，許多照顧者與被照顧者身心俱疲。(記者侯永全／攝影)
疫情衝擊長照體系，許多照顧者與被照顧者身心俱疲。(記者侯永全／攝影)

上個月，屏東縣一名照顧中風癱瘓病母卅多年的男子，因與母親雙雙染疫，壓力沉重，竟將母親推下樓傷重致死，他則跟著跳樓，輕傷被聲押。外甥女哭著求法官從輕量刑，「舅舅照顧阿嬤卅多年沒日沒夜，最近又染疫，怎麼可能不瘋掉。」

與疫同行第三年，已有近三千名染疫者死亡，這也燒出長期照顧困境，巷弄長照站、日間照顧中心等據點因疫情而關閉、許多家庭擔心染疫，而暫停照服員到宅居家照顧，這讓照顧者與被照顧者均處於壓力鍋中，許多照顧者只能含淚苦撐，一不小心就爆發人倫悲劇。  

「長期照顧服務法」實施七周年，台灣是亞洲第一個將「照顧者」權益入法的國家，但「照顧殺人」成為社會難以忽視的傷口。家庭照顧者關懷協會秘書長陳景寧直言，照顧者最常因「孤立」及「絕望感」被逼上絕路，疫情期間讓照顧者壓力倍增，呼籲衛福部正視並提出解決方案。

陳景寧指出，長照覆蓋率雖達五成五，仍有半數「高負荷家庭照顧者」不在長照體系中，以屏東這起悲劇為例，個案曾使用長照服務，但未持續，呼籲衛福部長照司應追蹤民眾不續用長照服務的原因，避免漏接需要關照的高負荷家庭。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，當照顧者壓力大，快要走不下去時，若有個管師或定期聯繫管道，或許就不會發生憾事，若只是隨便臨時找志工來打電話，「那只是表面，不深入」，真正的關心應該要更深層，去傾聽照顧家屬的心聲，才有機會「把他從鬼門關前拉回來。」

陳景寧建議，衛福部應重視疫情之下的長照需求，部長陳時中出面喊話，告訴照顧者「不要喪志」、「事情沒有那麼嚴重」，確診後仍有醫療資源可以協助，並積極宣導「長照專線一九六六」可提供協助。

湯麗玉表示，在疫情衝擊下，許多失智症關懷據點關閉，失智症長輩少了實體互動機會，以致身心持續退化；疫情期間學生仍可視訊上課，台灣是科技大國，應投入資源於長照服務中，設計適合長輩使用的視訊模式。

長照 疫情 失智

上一則

羅智強喊決戰民調 促張善政補正程序

下一則

嘿休人妻辯稱是消費 老闆賠15萬元確定

延伸閱讀

日分析：相較之前變異株 Omicron咳嗽倦怠後遺症比率增

日分析：相較之前變異株 Omicron咳嗽倦怠後遺症比率增
蔡英文祝福端午安康 網轟：很多老人小孩走了

蔡英文祝福端午安康 網轟：很多老人小孩走了
微溫、吐瀉、譫妄、跌倒 長者染疫注意4大非典症狀

微溫、吐瀉、譫妄、跌倒 長者染疫注意4大非典症狀
陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
黃子佼開心迎接愛女黃玉米出世。圖／摘自臉書

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

2022-05-29 11:25

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒