我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

24小時內火化爭議 藍酸大家誤會2年？殯葬業批文字遊戲

台灣新聞組╱台北5日電
新冠肺炎亡者24小時內火化爭議，引發民眾質疑，殯葬業者批評政府只會甩鍋。目前遺體的火化作業，全程都要穿著防護裝並清消。(記者吳傑沐╱翻攝)
新冠肺炎亡者24小時內火化爭議，引發民眾質疑，殯葬業者批評政府只會甩鍋。目前遺體的火化作業，全程都要穿著防護裝並清消。(記者吳傑沐╱翻攝)

衛福部長陳時中日前說沒有規定確診者死亡一定需24小時內火化，引發譁然，兩年來殯葬業疲於奔命，家屬遺憾沒能見最後一面，難道中央沒半點責任？新北市衛生局長陳潤秋表示，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。殯葬業者更痛批「對民眾的質疑與批評，政府只會甩鍋」，衛福部不要將問題丟給家屬及殯葬業者。

本報系聯合報報導，陳潤秋說，新冠肺炎被列入法定傳染病，都需要在24小時通報，伊波拉病毒是24小時內要求入殮火化，新冠肺炎則是火化或報請地方主管機關處理。

但因新冠肺炎沒有確切火化時間又是第五類傳染病，因此這兩年殯葬業、衛生局都在論述什麼時間點火化才正確。中央雖說盡速，但因沒有真正清楚時間，因此過往比照第五類在24小時內火化，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。

國民黨立委洪孟楷也打臉陳時中，「過去兩年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？」他說，指揮中心應明確告訴醫院、地方政府，往後若有確診死亡個案，應該多久火化，「大家要的不是推卸責任的說詞。」

洪孟楷指出，疫情嚴峻，至今已近3000位民眾確診離去，最讓家屬感到遺憾的是，確診後24小時內遺體火化，很多人都來不及見上最後一面。根據去年新聞，當時的副指揮官陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」，代表指揮中心知道這是標準作業流程。現在有檢討聲音，指揮中心又把責任撇清，沒有規定一定要24小時火化，那到底公告期限多久？指揮中心該清楚說明。

台北中國時報報導，業者指出，衛福部根本是在玩文字遊戲。去年1月衛福部修訂的「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」中，對「屍體處理」一項表示，遺體裝入屍袋後，就不可再打開，且應依《傳染病防治法》規定盡速火化或報請地方主管機關核准深埋。為減少風險，建議在醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。

業者說，疫情爆發以來，他們一直得面對家屬無法見親人最後一面的遺憾與痛苦，但他們也無能為力。就算不急著24小時內火化，但仍不得申請遺體寄存，且在屍袋不能打開下，也不能申請遺體洗身、著裝、化妝、大殮等服務，民眾希望能好好送家人最後一程的願望還是一場空。

新冠肺炎 陳時中 疫情

上一則

羅智強轟：朱立倫失格、失信、失能 是藍選情最大破口

下一則

觀察站／日挑動兩岸神經 台須審慎因應

延伸閱讀

台疫情死亡重症再創新高 中南部1周內達高峰

台疫情死亡重症再創新高 中南部1周內達高峰
又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼
名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找

名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找
黑白集／唾液快篩驗不出 也怪病毒

黑白集／唾液快篩驗不出 也怪病毒

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
黃子佼開心迎接愛女黃玉米出世。圖／摘自臉書

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

2022-05-29 11:25

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一