24小時內火化爭議 藍酸大家誤會2年？殯葬業批文字遊戲

新冠肺炎亡者24小時內火化爭議，引發民眾質疑，殯葬業者批評政府只會甩鍋。目前遺體的火化作業，全程都要穿著防護裝並清消。(記者吳傑沐╱翻攝)

衛福部長陳時中 日前說沒有規定確診者死亡一定需24小時內火化，引發譁然，兩年來殯葬業疲於奔命，家屬遺憾沒能見最後一面，難道中央沒半點責任？新北市衛生局長陳潤秋表示，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。殯葬業者更痛批「對民眾的質疑與批評，政府只會甩鍋」，衛福部不要將問題丟給家屬及殯葬業者。

本報系聯合報報導，陳潤秋說，新冠肺炎 被列入法定傳染病，都需要在24小時通報，伊波拉病毒是24小時內要求入殮火化，新冠肺炎則是火化或報請地方主管機關處理。

但因新冠肺炎沒有確切火化時間又是第五類傳染病，因此這兩年殯葬業、衛生局都在論述什麼時間點火化才正確。中央雖說盡速，但因沒有真正清楚時間，因此過往比照第五類在24小時內火化，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。

國民黨立委洪孟楷也打臉陳時中，「過去兩年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？」他說，指揮中心應明確告訴醫院、地方政府，往後若有確診死亡個案，應該多久火化，「大家要的不是推卸責任的說詞。」

洪孟楷指出，疫情 嚴峻，至今已近3000位民眾確診離去，最讓家屬感到遺憾的是，確診後24小時內遺體火化，很多人都來不及見上最後一面。根據去年新聞，當時的副指揮官陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」，代表指揮中心知道這是標準作業流程。現在有檢討聲音，指揮中心又把責任撇清，沒有規定一定要24小時火化，那到底公告期限多久？指揮中心該清楚說明。

台北中國時報報導，業者指出，衛福部根本是在玩文字遊戲。去年1月衛福部修訂的「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」中，對「屍體處理」一項表示，遺體裝入屍袋後，就不可再打開，且應依《傳染病防治法》規定盡速火化或報請地方主管機關核准深埋。為減少風險，建議在醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。

業者說，疫情爆發以來，他們一直得面對家屬無法見親人最後一面的遺憾與痛苦，但他們也無能為力。就算不急著24小時內火化，但仍不得申請遺體寄存，且在屍袋不能打開下，也不能申請遺體洗身、著裝、化妝、大殮等服務，民眾希望能好好送家人最後一程的願望還是一場空。