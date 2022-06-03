我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

台新增本土7.6萬確診 中重症增409、142人死亡

記者許政榆、沈能元／台北報導
中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。（圖：指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心3日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76517例本土病例，35999例男性，40480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(11766例)，高雄市(10790例)，台中市(10651例)，桃園市(7196例)，台南市(6620例)，台北市(6143例)，彰化縣(4593例)，屏東縣(2951例)，新竹縣(2139例)，苗栗縣(1784例)，新竹市(1616例)，宜蘭縣(1542例)，雲林縣(1528例)，南投縣(1423例)，基隆市(1295例)，花蓮縣(1246例)，嘉義縣(1194例)，台東縣(911例)，嘉義市(708例)，澎湖縣(233例)，金門縣(155例)，連江縣(33例)。

病例分析。（圖：指揮中心提供）
病例分析。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為7...
中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為7...
中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增142例本土病例死亡個案，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(2例)、法國、西班牙及印尼(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月2日。

指揮中心統計，截至目前台累計11459220例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9189517例排除)，其中2274666例確診，分別為13098例境外移入、2261514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2663例COVID-19死亡病例，其中2648例本土，個案居住縣市分布為新北市1053例、台北市609例、台中市146例、高雄市118例、基隆市111例、桃園市104例、彰化縣80例、台南市78例、宜蘭縣60例、屏東縣59例、花蓮縣54例、雲林縣37例、台東縣31例、南投縣27例、新竹縣22例、嘉義市19例、嘉義縣17例、苗栗縣13例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為7...
中央流行疫情指揮中心2日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。（圖：指揮中心提供）

口服藥物。（圖：指揮中心提供）
口服藥物。（圖：指揮中心提供）

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

學生免費快篩。（圖：指揮中心提供）
學生免費快篩。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為...
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。圖／指揮中心提供

診所通報快篩。（圖：指揮中心提供）
診所通報快篩。（圖：指揮中心提供）

快篩販售情形。（圖：指揮中心提供）
快篩販售情形。（圖：指揮中心提供）

疫情 疫苗 印尼

上一則

黑白集／人命不如草芥 台灣沒臉說上海

下一則

陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

延伸閱讀

香港新增確診升高 6人疑虛報確診換康復碼 3被逮

香港新增確診升高 6人疑虛報確診換康復碼 3被逮
又有孩子走了 台灣單日恐200死 疫情北降南升

又有孩子走了 台灣單日恐200死 疫情北降南升
港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍

港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍
台本土破200萬例、致死率續升 中南部下周高峰

台本土破200萬例、致死率續升 中南部下周高峰

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」