台新增本土7.6萬確診 中重症增409、142人死亡
中央流行疫情指揮中心3日公布台新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。
指揮中心表示，今日新增之76517例本土病例，35999例男性，40480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(11766例)，高雄市(10790例)，台中市(10651例)，桃園市(7196例)，台南市(6620例)，台北市(6143例)，彰化縣(4593例)，屏東縣(2951例)，新竹縣(2139例)，苗栗縣(1784例)，新竹市(1616例)，宜蘭縣(1542例)，雲林縣(1528例)，南投縣(1423例)，基隆市(1295例)，花蓮縣(1246例)，嘉義縣(1194例)，台東縣(911例)，嘉義市(708例)，澎湖縣(233例)，金門縣(155例)，連江縣(33例)。
指揮中心指出，今日新增142例本土病例死亡個案，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(2例)、法國、西班牙及印尼(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月2日。
指揮中心統計，截至目前台累計11459220例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9189517例排除)，其中2274666例確診，分別為13098例境外移入、2261514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計2663例COVID-19死亡病例，其中2648例本土，個案居住縣市分布為新北市1053例、台北市609例、台中市146例、高雄市118例、基隆市111例、桃園市104例、彰化縣80例、台南市78例、宜蘭縣60例、屏東縣59例、花蓮縣54例、雲林縣37例、台東縣31例、南投縣27例、新竹縣22例、嘉義市19例、嘉義縣17例、苗栗縣13例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
上一則
黑白集／人命不如草芥 台灣沒臉說上海
下一則
FB留言