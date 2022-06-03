陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

陳時中也首度指出有「染疫黑數」，稱當國內確診率達10%，依模型推估，實際染疫人口可能為20%至30%。換算下來，台灣可能已有460萬至690萬人染疫。（圖：指揮中心提供）

台灣2日新增本土新冠病例7萬6967例、境外移入19例，新增144例死亡個案、413例中重症個案。本土確診人數仍呈現中南部上升趨勢，共有三縣市病例破萬，分別是新北市、台中市和高雄市；疫情 何時可脫離高原期？指揮官陳時中 表示，「10天內情況應該就會很清楚」。此外，陳時中也首度指出有「染疫黑數」，稱當國內確診率達10%，依模型推估，實際染疫人口可能為20%至30%。換算下來，台灣可能已有460萬至690萬人染疫。

本報系聯合報報導，根據指揮中心公布3月至今全國及各縣市本土病例確診百分比，全國達9.208%，新北市及基隆市已超過15%，台中、高雄和台南皆不及7%，全國持續在高原期，相信10天內狀況會更清楚。

陳時中日前指出，預估台灣染疫率達10至12%，疫情就可能緩步下降，但外界質疑，其他國家染疫率幾乎都到30%才下降，為何國內有自信10%就會趨緩？對此，陳時中昨天說，「日前自己說的其實是確診率」，確診率與染疫率不同，染疫率是有可能被感染，但沒症狀、沒被驗出來的人數比率，也就是大家說的「黑數」。若以確診率10至15%推測，染疫率可能已達20至30%，疫情就可能開始往下走。

陳時中說，台灣和新加坡 疫情曲線類似，皆呈「丘陵形狀」，新加坡確診率最高點為11%；而國內雙北、桃園、基隆也約在10%左右，疫情開始反轉。疫情曲線平穩不表示沒有病毒，只是病毒傳播速度相對變慢，個案數就會往下降。

台星今年疫情比較

另據台北中國時報報導，對於全台實際染疫人口可能已達到460萬至690萬人的說法，台大兒童醫院院長黃立民昨表示，這個數字才比較貼近事實，他推估雙北實際確診率應該近三成，中南部則有一成，全國接近一半黑數沒有被通報。

黃立民表示，想要控制好疫情，「黑數當然要愈少愈好」，否則當確診黑數個案進入醫院、長照機構、安養院等高風險區域，或是傳染給家中長輩、嬰幼兒，可能造成很大的死亡災難。