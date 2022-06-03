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確診亡24小時火化 陳時中：未限時 醫：政府早該講清楚

記者許政榆、王昭儀、李樹人／台北3日電
衛福部公告第五類傳染病火化規定 製表／醫藥組
衛福部公告第五類傳染病火化規定 製表／醫藥組

新冠疫情迄今兩年多，大部分確診死亡個案直接被裝進雙層白色屍袋，在禮儀公司安排下，24小時內火化，家人親友最後只能看到骨灰罐，沉痛遺憾。不過，指揮官陳時中昨天澄清，新冠肺炎屬於第五類法定傳染病，必須在24小時內通報，並未要求24小時內處理遺體。          

台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰為死者家屬發聲，他表示，台灣社區遍地都是病毒，既然決定要與病毒共存，就應多點同理心，建議取消快速火化規定，讓家人可以好好送別。昨聽見陳時中的回答，他反問全台大半以上的醫院盡速火化新冠死者遺體，「難道陳時中會不知道嗎？政府本來就應該講清楚。」                                                        

中山醫學大學附設醫院專責病房一名護理師表示，臨床上確實如此，確診者死亡後，醫院端先通知禮儀公司，禮儀公司在一小時內抵達病房，接走遺體，接著向衛生局申請解除隔離通知書、死亡證明書等，趕在24小時內火化。        

和信醫院血液與腫瘤內科資深主治醫師陳鵬宇表示，大部分癌末確診者住進專責病房後，幾乎無法活著離開醫院，在臨終之際，親友子女無法陪伴在側，只能孤單離世，又在短時間內火化，這確實是許多家屬內心難以抹滅的傷痛。      

陳鵬宇表示，新冠肺炎被列為第五類法定傳染病，從疫情爆發迄今，似乎就存在著「確診者病逝後24小時內火化 」這條規定，相當不近人情，為此，他在一個月前主動與疾管署承辦人員聯繫，這才知中央並無強制規定，只是希望「盡快」火化。                                              

殯葬業者提供了衛福部去年5月公告「修正嚴重特殊傳染性肺炎病人的處置措施」，內容顯示，新冠肺炎與同為第五類的伊波拉病毒被畫分在不同區塊，在防治措施上方法一致，但在屍體處置上，前者只有「火化或報請地方主管機關核准後深埋」，至於後者則明顯寫「24小時入殮、火化」。        

審視疾管署網站，清楚寫著依傳染病防治法第50條規定，染患第五類傳染病之遺體應在中央主管機關公告之期限內入殮火化。對新冠肺炎並未訂出明確火化期限，但依照第13條規定，應盡速處理，仍建議盡速火化為宜。                

由於相關公告解釋模糊，大部分醫院及禮儀公司均以第五類法定傳染病的主要屍體處置方式，來處理新冠肺炎死亡個案，趕在24小時內入殮及火化，讓家屬來不及說再見。

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