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醫轟抗疫肥皂劇 蔡政府欠醫護一個道歉

台灣新聞組╱台北2日電

指揮中心統計，目前近8000名確診者收治住院，許多住院患者原本即已長期臥床，生活無法自理，染疫住院後，護理師變成看護工，必須協助餵食、排泄、洗澡、換衣服、換尿布等，一人照顧六、七個確診者，加上政府近期缺快篩劑及藥品、兒童染疫死亡等爭議，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠批評，衛福部長陳時中與蔡英文總統欠民眾、醫護道歉。

本報系聯合報報導，指揮中心昨宣布推動專責病房「Skill-Mixed」照護，高薪聘請照護輔佐人員，主要工作為協助患者餵食翻身、更衣及身體清潔，以照護六床為原則，由醫院協助訓練。陳時中說，希望聘用照護輔佐人員之後，減輕護理師負擔。

台北新光醫院護理部主任鈕淑芬指出，高齡、中重度新冠肺炎患者，常需人協助餵食、大小便、洗澡、穿衣，有時護理師餵長輩吃一頓飯就得花上30分鐘；部分患者服用清冠一號，經常腹瀉，護理師就得幫忙擦拭、換尿布，幾乎沒有時間吃飯、喝水、上廁所，非常辛苦。

另據台北中國時報報導，蔡明忠表示，面對嚴重疫情，當其他國家陸續解封，蔡政府竟充耳不聞，曾經喊話超前部署，開箱後才發現長期誇耀抗疫成績都只流於肥皂劇情、紙上談兵，整個台灣缺疫苗、缺快篩、缺藥品。

蔡明忠說，蔡政府只顧選舉考量，與在野黨叫囂對罵、監控民眾言論、查辦責難政府發言，自己做不好，又全賴給醫療人員擦屁股。

陳時中 疫情 疫苗

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