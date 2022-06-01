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台本土破200萬例、致死率續升 中南部下周高峰

台灣新聞組／台北1日電
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，打扮成小丑的紅鼻子醫生在旁協助安撫小朋友情緒。（記者余承翰／攝影）
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，打扮成小丑的紅鼻子醫生在旁協助安撫小朋友情緒。（記者余承翰／攝影）

本土疫情嚴峻，昨天新增8萬656例本土個案，今年累計本土個案突破200萬大關，新北、台中、高雄三都仍破萬人。中重症及死亡個案明顯下降，分別為190例、90例，專家推估台灣疫情十天後可脫離高原期，確診人數往下降，但致死率卻持續攀升，令人擔憂。台北市長柯文哲說，雙北確診數已開始往下，其他縣市感染百分比仍低，還會再上去，中南部的高峰預計在下周。

連五日死亡人數破百，昨降回百例以下，但致死率仍居高不下；另外，重症個案中，包括一歲男童併發哮吼症，病情一度危急，住進加護病房，累計兒童重症26例，十名幼童死亡。專家呼籲應盡快審查五歲以下可用的兒童疫苗，指揮官陳時中表示，正在審查。

陳時中表示，很多國家Omicron疫情已發展到一定程度，台灣才發展到一半，無法以此推論台灣的致死率特別高。

何時可全面解除戴口罩？陳時中說，「戴口罩是成本最低、效益最高的防疫手段」，會再維持一陣子。各界期待觀光旅遊於7月解封，台北市長柯文哲也預估，中南部預估下周疫情達頂峰，雙北疫情已經開始往下，7月中應該會解封。陳時中回應，「還是要慎選時機」，日本才剛試辦觀光旅遊團，就出現四人團中一人確診，三人都被隔離，台灣將等到醫療量能充分提供時，才會準備開放旅遊。

昨新增90例死亡個案，年齡介於40多歲到90多歲，86人有慢性病史，52人超過80歲，67人未接種滿三劑疫苗。

指揮中心統計，目前中、重症確診者平均住院天數為五天，為減輕醫療量能的負擔，並讓癌症等共病確診者提早從專責病房轉至專科病房，接受抗癌治療，指揮中心宣布，自今天起大幅鬆綁重症個案解除隔離條件，減輕專責病房的壓力。

陳時中表示，重症個案只要退燒一天後，PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於、等於30；或發病日、採檢日達15天，追蹤PCR的Ct值介於27至30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估，即可解隔出院。

林口長庚護理部主任賀倫惠表示，新制上路後，如每日本土確診人數高達8、9萬，短期內仍無法減緩第一線醫護人員的壓力。 

陳時中 疫情 觀光

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