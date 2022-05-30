我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

「10個死8.3個」游盈隆批蔡英文的重症清零是黑色幽默

台灣新聞組／台北30日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書發文，批判蔡政府的「重症清零」，原來只是「黑色幽默」。游盈隆表示，台灣民選總統的第六年魔咒，蔡英文看來是躲不過了。Omicron大流行帶來的災難和恐怖，正出現在人民的日常生活中。蔡政府和疫情指揮中心有預見這件事嗎？

游盈隆指出，根據疫情指揮中心和美國Johns Hopkins大學公布的最新資訊：第一、從今年4月1日確診數破百（104例），到5月28日為止，181萬5703，不到兩個月，確診數爆出天量，增加179萬2074人，超德趕美，現居世界第二，僅落後美國；二，死亡人數從4月9日到5月28日，不到兩個月，暴增1058人，已遠遠超過去年5月疫情風暴的死亡總數；三，重症死亡率83%左右，換言之十個重症，死8.3個，一項很不尋常且恐怖的數字。

游盈隆表示，蔡總統今年4月6日召開最高防疫會議，會中拍板確定採取「新台灣模式」，「重症清零，管控輕症，正常生活」，口號響亮，據說是出自前副總統陳建仁的手筆。但口號響亮歸響亮，落實到實際防疫，卻完全不是那麼回事。

就談「重症清零」好了，當初究竟所指為何？直覺上是說，凡重症者皆可經政府悉心照料健康快樂出院；但現在是，十個重症，8.3個死亡。從某個意義上看，這是「重症清零」沒錯，但這是人民想要的嗎？是政府初始的目標嗎？還是陳建仁的黑色幽默？

他說，這兩天，台灣各地有多少父母帶著小孩焦急地排隊等施打疫苗？這是怎麼一回事？是誰造成的？Omicron已經一發不可收拾，無數父母和兒童還在排隊等打疫苗，幸運的人疫苗打了，形成保護作用至少還要14天，人民的驚慌政府感受不到嗎？

疫情 疫苗 防疫

上一則

台增145死 長照機構占3成 專家：死亡數恐再飆

下一則

新聞評論／人民嘴巴貼封條 蘇貞昌好大官威 莫非想當「蘇大大」

延伸閱讀

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了
「很多孩子走了」不能說？蔡英文臉書被灌爆

「很多孩子走了」不能說？蔡英文臉書被灌爆
「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書
出席歐洲日晚宴 蔡英文盼推台歐簽雙邊投資協定

出席歐洲日晚宴 蔡英文盼推台歐簽雙邊投資協定

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了