「10個死8.3個」游盈隆批蔡英文的重症清零是黑色幽默

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書發文，批判蔡政府的「重症清零」，原來只是「黑色幽默」。游盈隆表示，台灣民選總統的第六年魔咒，蔡英文看來是躲不過了。Omicron大流行帶來的災難和恐怖，正出現在人民的日常生活中。蔡政府和疫情 指揮中心有預見這件事嗎？

游盈隆指出，根據疫情指揮中心和美國Johns Hopkins大學公布的最新資訊：第一、從今年4月1日確診數破百（104例），到5月28日為止，181萬5703，不到兩個月，確診數爆出天量，增加179萬2074人，超德趕美，現居世界第二，僅落後美國；二，死亡人數從4月9日到5月28日，不到兩個月，暴增1058人，已遠遠超過去年5月疫情風暴的死亡總數；三，重症死亡率83%左右，換言之十個重症，死8.3個，一項很不尋常且恐怖的數字。

游盈隆表示，蔡總統今年4月6日召開最高防疫 會議，會中拍板確定採取「新台灣模式」，「重症清零，管控輕症，正常生活」，口號響亮，據說是出自前副總統陳建仁的手筆。但口號響亮歸響亮，落實到實際防疫，卻完全不是那麼回事。

就談「重症清零」好了，當初究竟所指為何？直覺上是說，凡重症者皆可經政府悉心照料健康快樂出院；但現在是，十個重症，8.3個死亡。從某個意義上看，這是「重症清零」沒錯，但這是人民想要的嗎？是政府初始的目標嗎？還是陳建仁的黑色幽默？

他說，這兩天，台灣各地有多少父母帶著小孩焦急地排隊等施打疫苗 ？這是怎麼一回事？是誰造成的？Omicron已經一發不可收拾，無數父母和兒童還在排隊等打疫苗，幸運的人疫苗打了，形成保護作用至少還要14天，人民的驚慌政府感受不到嗎？