篩陽即確診拖近1個月上路 侯友宜：救命政策像擠牙膏

新北市長侯友宜表示，「快篩陽即確診」呼籲了快一個月，中央終於願意做了。（記者江婉儀／攝影）

中央流行疫情 指揮中心昨宣布「快篩陽即確診」於今起全民適用，不分年齡、族群，透過視訊診療或親赴醫療院所，經醫事人員判定，或由醫事人員親自執行抗原快篩，結果為陽性，即可研判為確定病例，毋需再做PCR檢驗。不過，判定上若出現快篩陰但醫師懷疑仍有染疫可能、快篩陽確診者隔離期間有住院需求等六大情況，仍可到篩檢 站或醫療院所PCR採檢。

指揮中心醫療應變組組長石崇良說，「法理、倫理、學理」為擬定這項新制三大決策依據，其中學理依據為PCR陽性率，4月底社區篩檢站陽性率為15%，但最近來到七成，雙北甚至九成以上，偽陽性機率變低，因此推展到全民實施。

昨天指揮中心遭質疑「為何不一開始就做」；陳時中 解釋，如果4月底上路，偽陽性比率相對高，雙北當時雖超過九成，但若特定縣市先實施，許多病患都會湧至該縣市，加重醫療量能負荷，因此當時才會跟新北市講「全台一起做會比較好」。

發言人莊人祥表示，快篩陽性的民眾若符合六項情況，可接受PCR採檢，包括醫事人員對快篩結果判斷有疑慮時、醫病無法達成共識時、快篩陽確診者隔離期間有住院需求時、快篩陰但醫師懷疑仍有染疫可能時，或為第一線醫療工作人員快篩陽後，必要時可於24小時採檢複驗，此外，目前為政策交替過渡期，快篩陽者仍可至社區篩檢站PCR採檢。

新北市長侯友宜昨表示，呼籲了快一個月，中央終於願意做了，「救命政策卻要像擠牙膏一般，我百思不得其解。」

台北市長柯文哲說，「快篩陽即確診」今天上路，大家抱怨一定很多，也一定會有很多問題，但就是將困難找出來，再去修正，也許趁這個危機，將台灣的通訊診療做起來。