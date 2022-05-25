防疫險之亂愈演愈烈 金管會：不會替保險業止血

防疫保單之亂愈演愈烈，金管會主委黃天牧親上火線，強調沒有在政策安排上替保險公司止血。（記者曾學仁／攝影）

防疫 保單理賠問題近來成為民眾關注焦點，產險公會昨天發布理賠指引，針對確診、隔離及住院審查等事項提供產險公司理賠指引與建議，不過，爭議最大的「陪同隔離」的指引仍在研議中。此外，金管會也宣布，針對還有超過100萬張的未核保防疫險，保險 公司已承諾在6月底前消化完畢，民眾在6月底前就可知道保單是否通過核保與出單進度。

防疫險之亂愈演愈烈，金管會主委黃天牧昨日親上火線，強調會負起監理機關責任把防疫險之亂解決，他指出，保險公司承保多少保單，該賠就要賠，止血是保險公司自己要去增資，金管會沒有在政策安排上要替保險公司止血，「我沒有要止保險公司的血」。

據金管會最新統計，今年到5月23日止，理賠額25億元（台幣，下同，約8400萬美元）已吃掉保費 收入，但因理賠有遞延性，若將2021年及2022年到5月23日止，總計一年半的保費收入達92.75億元、理賠額達48.84億元，理賠率達52.6%，換言之，理賠額已吃掉一半保費。

昨有媒體以社論發表立場，認為「金管會要扛責止血」，黃天牧親上火線，他說，金管會一定會承擔起監理機關的責任，把防疫保單這件事情順利解決，讓保戶權益可維護、保險公司可健全經營、醫療量能可獲舒緩，讓防疫政策可以走下去。

他說，防疫保單牽涉到如何兼顧醫療資源的妥適運用、保戶權益維護和保險業健全經營這三方面做權衡，權衡中難免很難面面俱到，金管會立場是，優先配合防疫，尤其是維護保戶權益，希望善盡責任把事處理好。

他強調，保險公司承保多少保單，該賠就要去賠，若賠到需要增資，這些公司都有增資意願，止血是保險公司自己要去增資，金管會沒有在政策安排上，要替保險公司止血。

黃天牧說，保險局從國外出險比率去計算可能產生理賠的資金需求，從過去幾周評估的數字，的確比400億元高，但因數字會隨有效保單、確診率改變，是浮動數字，無法確切說是多少。

他說，現在是銷售較多防疫險的公司有增資問題，且大股東也有增資意願，「我們都有拿到增資承諾書」，所以不會有保險公司不理賠、也沒有「倒閉」危機。

對於金管會立場，產險業則有不同看法，一名產險主管認為「本來保了就要賠，不要扯東扯西」，但防疫保單理賠不該擴大解釋，應回歸保單條款，也就是「該賠就賠，不該賠就不賠」。