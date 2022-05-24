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台灣疫情交叉？中南部戒慎恐懼

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫／台北報導
疫情嚴峻，住宿型長照機構住民及工作人員合計萬人染疫，長期臥床的住民確診後重症及死亡風險較高，安養機構採高規格防疫，除了嚴禁家屬探視，員工積極清潔消毒。記者杜建重／攝影
疫情嚴峻，住宿型長照機構住民及工作人員合計萬人染疫，長期臥床的住民確診後重症及死亡風險較高，安養機構採高規格防疫，除了嚴禁家屬探視，員工積極清潔消毒。記者杜建重／攝影

台灣24日新增8萬2363例本土病例、251例中重症案例、42例死亡，指揮中心指揮官陳時中表示，病例數較23日增加2成4，但整體趨勢相對平穩，「往上走很快、很高的可能性沒那麼高，但一定會往上走」。

高雄市連續兩日染疫人數超過台北市，24日台中市染疫人數也首度多於台北市，外界認為疫情出現南北黃金交叉。陳時中表示，全國都是1日生活圈，可預期各縣市染疫率漸漸趨於一致。台中市長盧秀燕24日表示，現在要換中南部戒慎恐懼。

這波疫情引發不少民怨，蔡英文總統更遭批「過疫情而不入」，24日下午她特地到台北榮總視察，對於地方反映多時的法傳系統卡卡、確診給藥問題，蔡英文當場表示，行政院正全力改善法傳系統，指揮中心也應對外說明清楚。

5月18日本土病例為8.5萬人，19日升至9萬多人，至今單日確診數未超過10萬，陳時中表示，關鍵在於民眾自主意識高，在沒有管制的情況下，監測結果發現，人流確實下降；指揮中心發言人莊人祥補充，最近人流狀況介於去年二與三級之間。

除人流下降，陳時中表示，民眾在戴口罩措施上並未鬆懈，縮短居家隔離時間後，民眾積極使用快篩，「甚至過於積極」，在在表示民眾重視防疫，加上疫苗接種持續增加，種種因素讓疫情控制在一定範圍。

莊人祥預估，5月底、6月初，這波疫情達到高峰，之後就會往下降，到7月底確診個案數可能更低，但也可能因為恢復活動而再次讓疫情嚴峻，就看屆時政策和人民自主防疫的狀況。

台灣國內兒童染疫併發腦炎個案日增，陳時中表示，一直都很重視兒童重症，「但沒想到案例相對較多」，將嚴密觀察，並且提供更多兒童就醫通道及加護病房。

24日台灣本土個案為3萬9116例男性、4萬3212例女性、35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前幾名為新北市1萬6609例、桃園市1萬532例、高雄市9437例、台中市8989例。

「快篩陽性視為確診」原則目前僅適用居家隔離、居家檢疫、自主防疫、65歲以上長者、長照機構住民以及原住民、離島民眾，指揮中心表示，預計26日起全體人民一律適用此規定。

陳時中說，正確認各地醫院篩檢站人力安排，很可能在26日全面實施，屆時民眾快篩陽性就可經醫師診斷後直接領藥，相信口服抗病毒藥物使用比例將再增加，23日藥物共使用7341人份。

陳時中 疫情 防疫

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半夜喉嚨不舒服 台北市副市長PCR陽性確診

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