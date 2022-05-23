台3成新冠死者確診2天內亡 專家批防疫醫療均出問題

指揮官陳時中昨宣布，最快本周起全民適用「快篩陽等同確診」原則，北北基桃84個篩檢站將轉型為醫師診斷、給藥場所。圖為中正紀念堂防疫急門診大批民眾在現場等待領藥及PCR檢測。（記者侯永全／攝影）

今年4月至昨天台灣共543位新冠確診者死亡，其中100名個案確診與死亡日期在同一天（18%）、77人（14%）確診隔天死亡，49人死後才確診（9%），合計四成一死亡個案為確診後快速死亡以及來不及確診。

前疾管局局長蘇益仁表示，上述統計數據代表防疫 體系、醫療體系均出問題，如果未能及時補救，死亡人數恐再飆升。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，比率偏高代表診斷不及時，太晚確診、壓縮可治療時間，延遲診斷主因為檢測不夠方便。中華民國防疫學會理事長王任賢也指出，一般重症死亡個案應治療七至14天內死亡，二至七天內死亡就可能是太晚診斷及投藥，須檢討。

「如果一開始就重症，那也無法投藥。」指揮官陳時中 認為與投藥無關；他說，口服抗病毒藥物適應症為輕症、沒有用氧氣，個案一天內死亡，可能已經使用各種急救措施，但仍無法給予口服抗病毒藥物。醫療應變組副組長羅一鈞補充，很多中重症個案住院時仍可給予瑞德西韋等藥物治療，如發病速度較快，送醫評估已達到中重症以上，需用氧氣，就不是口服藥對象。

昨天台灣新增7萬9441例新冠本土個案，較前一天略降，另增53例死亡，中重症個案則多256例，創這波疫情 以來新高。指揮中心指揮官陳時中說，「目前疫情處於高原期，會不會有高峰，還要再看看。」發言人莊人祥表示，之前做過高、中、低推估，疫情高峰應落在單日10萬人確診，推估7月底才可能明顯下降。

昨增256例中重症個案，其中198例中症、58例重症，另53例死亡，重症率從0.05%，首度上升至0.06%。

重症率上升印證了公衛界之前對台灣新冠死亡率走升一事的擔憂。分析4月以來台灣新冠確診死亡案例，四成一快速死亡和死後確診個案病故時間，高達八成是在5月5日之後，集中在近兩周，而這段時間正是指揮中心開放長照機構密切接觸者及65歲以上快篩陽性比照確診等階段。蘇益仁表示，當長照養護機構的重症病人變多，全部送到醫院，醫療量能很快面臨崩潰，如無法送至醫院，則愈來愈多染疫住民死在機構，「這是醫療量能的重要指標。」

蘇益仁說，確診人數激增，除了防疫體系面臨重大挑戰，還出現就醫通道壅塞、醫療量能逐漸不足、照顧品質變差等困境。例如，最前端快篩陽性者排隊做PCR採檢，可能得等三、四天才有結果，但年長者只要拖上三、四天，沒能及時用藥，狀況就會變得很棘手，以致確診和死亡時間靠得很近。

台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學流行病學博士李建璋表示，指揮中心想壓低致死率，關鍵在於提前診斷時間，觀察目前社區盛行率，快篩陽性已可作為確診通則，才能減少偽陰性所造成的延誤，另需提供更方便的PCR檢測管道。

李建璋建議參考國外，民眾在家自口腔或鼻孔自行採檢PCR，將檢體包好寄回或送到社區藥局回收站；檢驗單位以簡訊通知結果，民眾可憑陽性通知就醫，由醫師協助評估是否服用抗病毒口服藥。