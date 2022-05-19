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比去年三級警戒慘 觀光業陷新一波海嘯

記者謝柏宏／台北19日電
商總調查，4、5月以來旅行和遊覽車業業績掉了九成。(本報資料照片)
商總調查，4、5月以來旅行和遊覽車業業績掉了九成。(本報資料照片)

台灣疫情續創新高，美國已將台灣疫情風險升級至「最高級」，全國商業總會理事長許舒博昨日表示，許多業者反映這波影響比去年三級警戒時更慘，部分觀光業業績掉九成，暗示觀光業另一波海嘯恐將至。

許舒博表示，去年三級警戒還有政府各項紓困措施，今年疫情加倍嚴重，通膨惡化未減，呼籲政府紓困要能及時到位，協助服務業度過疫情難關。

商總近期抽樣調查過往重災區服務產業，包括餐飲、旅館、旅行、遊覽車、會展及商圈等，發現自今年4、5月確診人數一路攀升後，業績較3月疫情相對穩定前，平均掉了五成以上，旅行和遊覽車業業績更掉了九成、甚至歸零。

在餐飲業方面，4月疫情大爆發後，民眾減少出門聚餐，即使政府不禁止餐廳內用，民眾自主類封城，餐飲業者業績平均下降40%~70%不等。

旅館業也受到疫情升溫影響，國內退房率大增，5月業績下降五到六成，更有觀光風景區旅館業績下降八、九成。旅行業受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，5月業績下降九成以上，團客紛紛取消出團，業績幾乎歸零。

遊覽車業原已受到人流移動減少，觀光車和交通車平均下降八成，政府一宣布「團旅疫苗三劑令」政策後，觀光出團率掛蛋，遊覽車業績也歸零。業者希望政府考慮到遊覽車行業特性，車輛閒置不出車也要負擔車貸，請主管機關協商銀行或貸款公司展延車貸半年至一年。另外比照去年紓困方案，補助駕駛員每月1萬元、牌照稅及燃料稅再減免一年、公用停車場減收租金半年等協助。

大型展會同樣受到疫情衝擊，會展業5月業績下降高達50%，以今年6月排定的加盟展為例，攤位登記不到六成。會展業者反映，目前取消或延期的保證金皆遭到展覽館全數沒收，希望國貿局比照去年紓困方案，讓延期的廠商可以取回保證金、取消檔期的廠商可以全額退款。

另觀察各大商圈，原本該為人潮聚集地，疫情影響消費者出門意願，逛街人數明顯減少，5月平日業績下降50%，假日下降30~40%。業者希望政府能給予薪資補貼並簡化申請流程，讓商圈小店家都能方便申請補助。

疫情 觀光 紓困

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