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自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

黑白集／蔡EE與金小胖 台灣與北韓沒兩樣

黑白集

北韓爆發疫情，四天即有100多萬人發燒。外媒稱，金正恩痛批內閣不知嚴重性，未積極將藥品及時送達民眾，下令軍方穩定藥物供應，全境藥局須24小時營業。台灣網友譏稱：這是把台灣誤報成北韓嗎？也有人酸說，原來朝鮮也有陳時中

蔡總統日前為快篩劑之亂氣噗噗，金小胖因人民沒藥抗疫震怒，很有既視感。金小胖開會後巡視藥房，被華視稱為「蔡EE」的蔡總統則轉身開箱元宇宙，這就是人民有無自主應變的差異。

北韓拒絕注射疫苗，自不能和台灣相提並論。奇特的是，兩年來高呼超前部署，蔡EE竟和金小胖一樣不開心。小胖究責內閣，蔡政府則甩鍋地方。防疫大將王必勝說，篩檢亂象是因地方政府沒和醫院搞好關係，原來「搞關係」才是防疫成功之道，難怪黨要與病毒共存，百姓只能等綠友友分肥後才能排隊購買；縣市長得先與中央博感情，才有資源救人民。

金小胖譴責中央檢察院懶惰，未糾正藥品流通弊端，台灣網民大讚治理有方。反觀台灣，阿中被質詢8400億台幣防疫預算去向，嗆稱只拿到1800億，「指控太浮誇」。浮誇的其實是蔡EE承諾的1億劑快篩，還不知在哪個宇宙裡，她會呼叫菊姐查案嗎？

外媒稱讚蔡政府民主開放與病毒共存，卻不知，從北韓可看到台灣身影。被特權玷汙的民主，變成極權的近親。

北韓 防疫 陳時中

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