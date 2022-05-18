我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

台灣疫情風險 美CDC最新旅遊警示升至最高級

台灣新聞組╱台北18日電
美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調整多個國家的疫情風險等級，其中台灣升級為風險最高的「第三級」。圖為民眾17日在台北車站接種站注射疫苗。（中央社）
美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調整多個國家的疫情風險等級，其中台灣升級為風險最高的「第三級」。圖為民眾17日在台北車站接種站注射疫苗。（中央社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調整多個國家的疫情風險等級，台灣5月初從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，這次升級風險最高的「第三級」。

CNN報導，在16日公布的最新旅遊風險評估當中，有四個地點調整至第三級，包括台灣、南非、賴索托以及安地卡及巴布達。其中除賴索托直接從第一級躍升至第三級，其他三個地點都是從第二級升至第三級。最新名單僅有黎巴嫩以及加勒比海島嶼安吉拉從第三級降至第二級；約旦、蒙古、斯里蘭卡與辛巴威則是從第二級降至第一級。

至於過往等級最高的第四級「最高風險國家」現在只保留給特殊情況，例如極高的確診病例數、出現新的關注變種或醫療保健基礎設施崩潰等。更新評級系統到目前為止，還沒有任何國家被設定為第四級。

CDC給予赴台灣旅遊民眾的建議為，在前往台灣旅遊之前，先確定更新疫苗接種狀況。如果沒有更新疫苗，請避免赴台灣旅遊，但即使疫苗狀態已更新，前往台灣旅遊仍可能暴露於感染與傳播新冠病毒的風險。CDC建議，任何2歲以上民眾前往台灣旅遊，在室內公共場所務必配戴口罩；若免疫系統較弱或有重症風險，即使已經更新疫苗，在前往台灣旅遊前必須先諮詢醫師建議，並考慮延後行程。

截至5月16日，約有110個地點被美國列為風險最高的第三級，較5月9日增加。CDC監控的約235個地點中，目前有大約半數旅遊目的地被列為第三級。

根據Worldometer網站統計，台灣17日的確診人數高居全球第三，僅次於北韓26萬9510例、澳洲6萬7650例，在Omicron攻陷北韓前，台灣在5月上旬多次「慘登」全球第一。台灣中央流行疫情指揮中心昨日公布有38例死亡個案，同樣高居全球第三，僅次於俄羅斯110例及澳洲65例，與泰國持平。

疫苗 CDC 澳洲

上一則

促轉會將退場 行政院設轉型正義會報

下一則

台確診新增8.5萬例、41死 陳時中：新增將近3成

延伸閱讀

FDA核准 5到11歲童打疫苗補強針 第2劑接種後5個月注射

FDA核准 5到11歲童打疫苗補強針 第2劑接種後5個月注射
中國伸援 北韓3專機載回大批抗疫藥品

中國伸援 北韓3專機載回大批抗疫藥品
北韓嚴厲防疫手段 聯合國憂心違反人權

北韓嚴厲防疫手段 聯合國憂心違反人權
中國伸援手？傳北韓國營航空 從瀋陽運走抗疫藥品

中國伸援手？傳北韓國營航空 從瀋陽運走抗疫藥品

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案