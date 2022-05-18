台灣疫情風險 美CDC最新旅遊警示升至最高級

美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調整多個國家的疫情風險等級，其中台灣升級為風險最高的「第三級」。圖為民眾17日在台北車站接種站注射疫苗。（中央社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC ）16日調整多個國家的疫情風險等級，台灣5月初從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，這次升級風險最高的「第三級」。

CNN報導，在16日公布的最新旅遊風險評估當中，有四個地點調整至第三級，包括台灣、南非、賴索托以及安地卡及巴布達。其中除賴索托直接從第一級躍升至第三級，其他三個地點都是從第二級升至第三級。最新名單僅有黎巴嫩以及加勒比海島嶼安吉拉從第三級降至第二級；約旦、蒙古、斯里蘭卡與辛巴威則是從第二級降至第一級。

至於過往等級最高的第四級「最高風險國家」現在只保留給特殊情況，例如極高的確診病例數、出現新的關注變種或醫療保健基礎設施崩潰等。更新評級系統到目前為止，還沒有任何國家被設定為第四級。

CDC給予赴台灣旅遊民眾的建議為，在前往台灣旅遊之前，先確定更新疫苗 接種狀況。如果沒有更新疫苗，請避免赴台灣旅遊，但即使疫苗狀態已更新，前往台灣旅遊仍可能暴露於感染與傳播新冠病毒的風險。CDC建議，任何2歲以上民眾前往台灣旅遊，在室內公共場所務必配戴口罩；若免疫系統較弱或有重症風險，即使已經更新疫苗，在前往台灣旅遊前必須先諮詢醫師建議，並考慮延後行程。

截至5月16日，約有110個地點被美國列為風險最高的第三級，較5月9日增加。CDC監控的約235個地點中，目前有大約半數旅遊目的地被列為第三級。

根據Worldometer網站統計，台灣17日的確診人數高居全球第三，僅次於北韓26萬9510例、澳洲 6萬7650例，在Omicron攻陷北韓前，台灣在5月上旬多次「慘登」全球第一。台灣中央流行疫情指揮中心昨日公布有38例死亡個案，同樣高居全球第三，僅次於俄羅斯110例及澳洲65例，與泰國持平。