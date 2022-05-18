台確診新增8.5萬例、41死 陳時中：新增將近3成

台灣本土病例今直衝8.5萬，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝。（記者邱宜君／攝影）

台灣新冠肺炎疫情 海嘯來襲，18日新增本土個案直衝8萬5310例，創新高。確診個案新增183例中重症，41例死亡個案；另有46例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中 表示，本土病例今天增加比較多，增加將近三成。

新增之8萬5310例本土病例，為4萬1073例男性、4萬4211例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(27230例)、台北市(12069例)、桃園市(9658例)、高雄市(6805例)、台中市(6770例)、台南市(4130例)、基隆市(2428例)、新竹縣(2301例)、屏東縣(2105例)、彰化縣(2035例)、宜蘭縣(1936例)、花蓮縣(1611例)、新竹市(1287例)、苗栗縣(1134例)、雲林縣(927例)、南投縣(705例)、台東縣(699例)、嘉義縣(646例)、嘉義市(464例)、澎湖縣(201例)、金門縣(160例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

（圖：指揮中心提供）

今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗 接種。確診日介於今年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例，入境日介於今年3月29日至5月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計98萬1141例確診，分別為1萬2345例境外移入、96萬8742例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1176例死亡病例，其中1161例本土，個案居住縣市分布為新北市564例、台北市392例、基隆市59例、桃園市36例、彰化縣21例、台中市19例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市7例、雲林縣及屏東縣各6例、台東縣及台南市各5例、苗栗縣3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。