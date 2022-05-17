提早與病毒共存 恐加重醫療負擔

中正紀念堂車來速PCR篩檢17日營運，在自由廣場上設置共四線，由右自左分別為，第一線高乘載車道，給兒童或三人以上採檢車輛；第二線兩人以下低乘載車道；第三線機車車道；第四線步行民眾排隊。(記者黃義書／攝影)

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 曾揭露「與病毒共存時機」為「感染率20%、台灣460萬人染疫。」不過昨天總感染人數80多萬，實施「0+7」新制是否提早「跟病毒共存」時程？陳時中說，台灣致死率大幅降低，因此採「少量逐步跟病毒共存」方式逐步放寬解禁，但專家學者都認為此時放寬恐再現一波確診潮。

新光醫院副院長洪子仁提醒，疫情仍往高峰走，此時放寬居隔條件，染疫人數勢必暴增，對醫療機構來說是雪上加霜。

洪子仁說，台灣遲早會實施「0+7」措施，但重點是「實施時間點」，應等疫情高峰期過後、確定台灣醫療量能承接人數暴增的確診者再上路，但現階段疫情處於高原期，且正往高峰走，大幅放寬居隔條件，北部醫療量能恐難以負荷。

林口長庚副院長邱政洵認為，放寬居家隔離天數規定還應通盤考量整體政策，若決定放鬆就應調降傳染病等級，如果新冠肺炎仍維持第五類法定傳染病，只要PCR陽性就需通報，而共病患者人數眾多，卡在專責病房無法移動，感染母數持續增加，「誰來考慮醫療端的負擔？」

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，疫苗 高覆蓋率的社會要邁向流感化，必然經過「0+7」階段，民眾必須做好自我監測，才能維持社會正常運作，最重要的是，不要讓行政系統、醫療體系因輕症、無症狀等確診者而遭癱瘓，能夠照顧所有的重症病人，降低死亡率。

陳時中於4月21日首次揭露台灣與病毒共存時機，他說「感染比率如達20%，就等於台灣460萬至470萬人染疫，屆時猶如流感化一樣情形，如果病情嚴重度跟著降低了，就是實質的。」不過，昨天總感染人數才80多萬人，似乎提早了「跟病毒共存」時程。

陳時中解釋，從其他國家經驗來看，致死率大幅降低，大家決定應該跟病毒共存，台灣正逐步鬆綁，備妥疫苗、口服藥物，慢慢將共存幅度變大，最後變成完全在疫情下正常生活。