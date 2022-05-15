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台單日增40死130中重症 595長照機構爆染疫淪重災區

台灣新聞組／台北15日電
台灣長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染，指揮中心公布全台已有595家住宿型機構通報確診。圖為示意圖，非當事安養機構。（記者余承翰／攝影）
台灣長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染，指揮中心公布全台已有595家住宿型機構通報確診。圖為示意圖，非當事安養機構。（記者余承翰／攝影）

指揮中心公布，昨天台灣新增本土病例6萬3964例，指揮中心指揮官陳時中表示，確診個案中新增40例死亡，中重症個案130例，含重症38例。長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染，指揮中心公布全台已有595家住宿型機構通報確診，較前一天新增137家，是台灣疫情防控重大警訊。

位於北市北投區的浩然敬老院出現群聚，到昨天為止，院內工作人員49名、住民長輩77人確診，浩然敬老院院長童富泉證實，已有3名長輩死亡；新北市三峽區某養護中心也爆嚴重群聚，住民及工作人員52人確診，該機構於5月8、9日更有3人確診過世。

指揮中心統計，全台已有595家住宿型機構通報確診，共有1562名工作人員、2881名住民染疫，相較13日公布的458家，短短1天增加了137家機構通報確診。指揮中心代發言人羅一鈞表示，確診長輩採就地安置，可提前召回確診且無症狀工作人員，衛福部也擴大提供獎勵辦法。

羅一鈞推估，疫情最高峰最快出現在5月20日，晚一點則是5月底。至於疫情高峰單日新增確診人數，先前低推估10萬例、中推估15萬例、高推估20萬例，現在尚未進展到低推估，未來高峰可能單日新增10萬例。目前北中南疫情進展不同，北部疫情開始比較早，中、南部病例較少。

對於確診高峰為單日10萬例，台大兒童醫院院長黃立民認為低估，近期已有年輕族群快篩陽性，但不願意排隊做PCR，放棄確診但自主隔離。在「黑數」增加的情形下，黃立民建議，評估疫情趨勢應用重症及死亡率，死亡在感染發病一、二周後才會出現，若死亡數一直增加，即代表疫情高峰往後延。

連續3天確診數約6.5萬例，陳時中否認採檢量能不足，認為單日10萬以下都不致遭遇瓶頸。

陳時中昨天表示，為讓患者於發病3天內盡速取得口服抗病毒藥物，研擬「綠色通道」。昨天傍晚陳時中也與專家討論，研擬65歲以上快篩陽性長者，經醫師診斷後，若有需要可不須取得PCR確診報告，直接給予抗病毒藥物，相關措施將於今天與地方政府研議。

指揮中心透過COVAX購買NOVAVAX疫苗200萬劑，食藥署長吳秀梅昨天表示，NOVAVAX已提出緊急使用授權（EUA）申請，並繳交藥理、毒理及臨床試驗等技術性文件，力拚一個月內審查完畢。

疫情 陳時中 疫苗

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