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人力不足 長照機構確診照服員 無奈照顧染疫長者

台灣新聞組／台北15日電
疫情讓長照機構人力缺乏雪上加霜，令人擔心照顧品質，家屬很煎熬。圖為示意圖。（本報資料照片）
疫情讓長照機構人力缺乏雪上加霜，令人擔心照顧品質，家屬很煎熬。圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣長照機構染疫狀況嚴重，雙北不僅有機構長者確診死亡，更爆出人力短缺，提前召回確診照服員照顧住民。而長照機構長時間禁止家屬探視，長輩兩年來見不了家人幾面，如今機構又成染疫重災區。有家屬表示，早在4月底就已有機構「淪陷」，家屬對實際照顧情形難掌握，疫情讓機構人力缺乏雪上加霜，令人擔心照顧品質，家屬雖然煎熬，但卻莫可奈何。

指揮中心表示，明起針對65歲以上及機構住民等對象提供第4劑疫苗，也利用獎勵辦法增加長照工作人員津貼，盼留住人力。

北市浩然敬老院被踢爆照服員染疫後，被迫要返回職場照顧住民。北市社會局指出，一接獲確診通報即啟動分艙分流照護，至5月13日止，7名長輩在醫院治療、3名長輩死亡，另外67名長輩確診後於院內居家照顧，而工作人員也相繼染疫，在人力不足下才向中央申請確診同仁提前返工。

新北市三峽某養護中心出現嚴重群聚，院內住民50名及工作人員8名，PCR採檢發現52人陽性，確診率九成，之前已有3人死亡。新北衛生局表示，已就地安置該機構確診住民，連結核心醫院照護，提供視訊診療、藥物及專線電話諮詢，目前住民及人員就地隔離中，預計18日解隔後消毒環境。

指揮中心代發言人羅一鈞表示，因應機構急需人力照顧長者，機構可先啟動備援計畫，依衛福部辦法提前召回居隔工作人員，但須無症狀才能照顧長輩。衛福部也提供獎勵辦法，提供護理人員每班5000元（台幣，下同，約168美元）、照服員白班及小夜班3800元，其餘工作人員500元，社工也有獎勵基準。

指揮中心指揮官陳時中指出，長照機構發生群聚可能性高，若長輩快篩陽性應立刻給口服藥，透過快速安置、快速給藥，也提高獎勵金，希望住宿型機構能照顧好確診者。

長照 陳時中 疫情

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