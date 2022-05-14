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單日41死創新高 專家示警：台灣疫亡高峰期恐來襲

台灣新聞組／台北14日電
台灣13日新增本土病例再破6萬，其中中重症及死亡病例皆創新高，引發民眾恐慌。（記者林俊良／攝影）
台灣13日新增本土病例再破6萬，其中中重症及死亡病例皆創新高，引發民眾恐慌。（記者林俊良／攝影）

指揮中心公布，台灣昨日新增本土病例6萬4972例，新增217例中重症、41例死亡，皆創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，41例單日死亡是疫情以來的新高，超過去年三級警戒時期。今年累計本土病例已逾54萬例，過去一周增加30萬例，確診個案以20至40歲青壯年為主，90歲以上中重症比率最高，平均十人有一人中、重症。

本報系聯合報報導，單日死亡個案衝上41例，外界質疑是否與用藥延遲有關。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中40例有慢性病史，5成為80歲以上民眾，且沒打過任一劑疫苗，認為與多重慢性病容易影響感染病程變化有關，另有部分個案家屬也簽署「拒絕心肺復甦術同意書（DNR）」。

另據台北中國時報報導，近來本土個案致死率攀升，已從一周前的萬分之2上升至萬分之2.8；專家指出，接下來還可能繼續走高，憂心染疫死亡高峰期將來襲，呼籲政府要擴大藥物的廣度，PCR採檢量能也應優先保留給長者，一確診就及時投藥，減少死亡憾事發生。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬日前表示，當務之急是避免癱瘓重症醫療，不需住院的個案就不要住院，重症集中在適當的醫院，致死率就會下降。

聯合報報導，昨日新增一名重症個案為20多歲產婦，未打過疫苗，在自然產後大出血出現呼吸窘迫，從婦產科診所轉院救治採檢陽性確診，現於加護病房用呼吸器治療，狀況穩定。產後出血休克是否跟新冠感染有關，還有待進一步釐清。

台灣確診病人節節高升，其中洗腎及長照機構患者更是高風險族群，現已累計458家住宿型長照機構有確診通報，引起關注。另外，針對65歲以上高齡長者、18歲以上免疫不全者，預計下周起開放第二劑追加劑，預計至少有278萬位65歲長輩，列為可追打第四劑的對象。

台北市長柯文哲昨天表示，北市聯醫和平院區要全院轉成防疫醫院，整個醫院都收確診者，並要招募50名專責病房的護理師。指揮中心發言人莊人祥表示，4月底已向各地方發文，若遇疫情大流行時，應變醫院可清空專收確診者，目前雙北疫情較嚴峻，台北市和平醫院、新北市三重醫院兩處已開始清空作業。

台北、新北、基隆、桃園增開九家篩檢站，包含雙北各三家、基隆一家、桃園兩家，將於近日開設完畢。指揮中心也宣布開設學齡前就醫綠色通道，提供六歲以下幼童優先照顧，減少候診及群聚，截至昨天36家醫院完成開設，另有13家部立醫院將於18日前完成。

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