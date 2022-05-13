柯文哲：快篩陽應該就給藥 否則會死很多人

台北市長柯文哲籲快篩陽應該就給藥，「否則會死很多人」。（圖：台北市政府提供）

台灣疫情 持續升溫，居家檢疫、居家隔離、自主防疫三類對象「快篩陽即確診」昨天上路，但需透過視訊門診判定，狀況百出。台北市長柯文哲 說，確診人數上升太快，應看完馬上領抗病毒藥物，中央若堅持PCR後才給藥，一定會死很多人。衛福部長陳時中則說不完全反對，但法律問題要再開專家會議討論。

柯文哲指出，目前全台灣居隔、居檢和自主管理是32萬人，確診人數不斷上升，速度實在太快，這是大問題，且三類身分怎麼證明？等通知書拿到，居隔早過了。柯文哲認為「看完可以馬上領藥」，特別是抗病毒藥物，中央政策堅持PCR陽性才給抗病毒藥物，一定會死很多人。

柯文哲表示，他呼籲給予快篩陽性者藥物，但到現在為止還沒看到健保 局出來處理。柯文哲說，說台灣醫界被健保局（健保署）控制住，幾十年來被健保局制約。台灣的醫療，唯一買家是健保，每個醫生遇到健保都乖乖聽話，「你開一個、他給你核刪」，被核刪錢誰要出？如果疫情費用不能走平常的健保系統，這哪有辦法？

健保署表示，新冠病毒口服抗病毒藥物，是由疾管署以公費購買、配送及制定使用規範，其中包含使用對象、使用時機等，此與健保給付無關，也不涉及健保核删。健保署表示，今年4月21日也已在雲端系統建立，新冠病毒口服抗病毒藥物與其他1208個藥品交互作用的主動提示功能，讓醫療院所可以介接使用，提升病人用藥安全。

本土案例再創新高，前副總統陳建仁指出，目前重症數和死亡才是關鍵。專家憂心疫情高峰期恐釀醫療量能過載，除呼籲指揮中心考量加嚴居隔措施，也建議開設專責醫院，避免死傷持續擴大。

各界運用模組推估台灣疫情高峰至今尚未出現，台大兒童醫院院長黃立民表示，高峰期有延遲可能性，意味全民要長期抗戰，若高峰期過後醫療量能問題無法緩解，待秋冬還可能面臨病毒再次演變，到時候戰鬥可能延續至明年，現階段醫療量能的盤點和規畫更顯重要。

黃立民表示，現階段除輕重症分流、研擬社區醫院加入收治確診者外，中央要求「醫院加開三成專責病房，等於三成病人只能到處流浪，這些人叫他們怎麼辦？」他說，未來應規畫在北中南開設專責醫院，專門收治確診者，徹底落實院內感控，避免排擠其他病人，面對高峰來臨，死傷才不會持續擴大。

台大兒童醫院主治醫師李秉穎表示，疫情推估6月初將達高峰，恐因確診人數暴增，引發醫療量能過載，居隔政策建議從3+4改回10+7，或是5+7或7+7。指揮官陳時中表示，現階段會根據疫情規模一步步做好，對醫療量能的控制，會朝向減少人工化、增加資訊化的方式，幫助效率提高。