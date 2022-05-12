唾液快篩涉圖利？陳時中：貴就別買

國民黨11日舉行「國民黨挺全國護理師」記者會，居家隔離的立委蔣萬安也以視訊參與，藍營質疑食藥署圖利特定快篩試劑廠商。(記者曾原信／攝影)

衛福部食藥署上月通過高端大股東「福又達」輸入韓國Gmate唾液快篩試劑，進口價格比他國更貴，遭批圖利特定廠商。指揮中心指揮官陳時中 昨說，絕無圖利問題，快篩價格是自由市場，現在能取得快篩的管道相當多元，「如果價格不合理，大家就不要買」。民進黨前立委郭正亮說，這款快篩現在的價格絕對是暴利，「太過分了」。

陳時中昨下午視察台北榮總，意外遭民眾高嗆下台，現場氣氛尷尬。陳時中受訪時先「哈哈」兩聲，再接著說，「疫情期間大家心情不太平靜，過去就好」。

國民黨 團昨指出，Gmate唾液快篩在台售價一劑新台幣230元（台幣，下同，約7.82美元），粗估每劑獲利達150元，廠商總申請量達3000萬劑，利潤高達45億元；這支唾液快篩在馬來西亞零售價僅新台幣100元，質疑食藥署圖利特定廠商。國民黨主席朱立倫抨擊，蔡政府從2020年缺口罩、去年缺疫苗、今年缺快篩、缺藥物，執政黨更缺乏同理心的「五缺五亂」，沒有感受到民眾痛苦、沒有超前部署。

對外界質疑，陳時中表示，廠商申請藥物、疫苗或快篩都有很多種，有些被接受、被駁回、要補件，都照程序進行；他反駁國民黨，「講話要拿出證據，否則對公務體系不公平」。

衛福部長陳時中（中）11日視察台北榮總，民眾怒嗆下台。(記者蘇健忠／攝影)

陳時中也說，價格是自由市場，如果政府徵用快篩試劑才會定價，市場是買賣關係，現在能取得快篩的管道相對多元，如果價格不合理，大家就不要買。食藥署長吳秀梅說，拒絕國內十幾家廠商提出的申請，的確是有文件缺漏情形，目前正積極審查辦理，沒有圖利廠商。

至於民進黨立委高嘉瑜曾提到德國 唾液快篩僅要價新台幣30元，當時媒體詢問陳時中有無唾液試劑申請案。陳時中昨說，當時他是在回應德國唾液快篩，但福又達是韓國牌子，「那時立法院說有德國口水（快篩）可以來驗，我是說沒有德國進來」。

國民黨立院黨團昨指出，衛福部去年6月起已受理40件廠商申請進口唾液快篩，但皆以「資料不齊」結案，其中有三至四家廠商，申請的正是韓國Gmate唾液快篩，福又達如今不到兩周就拿到衛福部許可。

福又達是高端大股東，創辦人陳燦堅是高端副董兼總經理，立委林奕華質疑，衛福部有替福又達量身修改規則之嫌。40件申請案中，扣除中國大陸的製品，光是韓國的就送了11次，另還有美國、德國、加拿大、英國等製造的唾液快篩試劑，全被衛福部否決；陳時中4月22日記者會卻表示「沒有收到廠商申請」，為何要掩蓋事實？

林奕華表示，衛福部稱福吉美今年2月獲得澳洲緊急使用授權（EUA），所以去年別的廠商申請無法通過；但今年福又達申請時，只多了在澳洲取得EUA這項條件，衛福部還協助福又達與長庚醫院合作百名本國人體測試報告，是否因做出來成效不夠好，結論才用澳洲EUA取代？

林奕華也說，根據食藥署醫藥品查驗中心的說明，廠商需提供「出產國許可製售證明正本」，但福吉美至今都還沒取得韓國本土EUA，也未獲得韓國醫材出口認證；為何換成「綠友友」的福又達申請，衛福部就快速放行？難道「有關係就沒關係」？