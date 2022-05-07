台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台灣一名旅遊作家「小王子」在臉書 分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天卻完全沒被傳染的經過，他指出，一開始就在狹小病房設定自己的安全區，全程戴N95口罩 、不共食、浴室洗澡錯開使用，最後PCR陰性離開醫院，生活很快就恢復正常。

網友看到貼文紛紛回應「很棒的資訊分享，我們也都得有心理準備」、「超強！躲到衣櫃吃零食莫名的感人」，也有人讚「堅強冷靜的爸爸」。

「小王子」指出，家裡三代同堂6人同住，四月底家中有4人相繼確診，包括女兒、兒子與同住家人，4歲多的兒子因發燒、睡覺喘而快篩出陽性，與醫院討論決定入院治療，他訂出目標，要陪兒子完成醫治，自己也要PCR陰性出院。

隔離病房不大，他將自己的床，最靠近窗戶、廁所以及衣櫃的地方設定為「安全區」，不斷清消，吃飯前後、小朋友經過都會用消毒濕紙巾擦拭，「洗手一定會一直洗」。

他與兒子也落實不共食，兒子先吃飯，吃完後整個場地清潔整理，他才會背著兒子在自己的安全區，也是離兒子最遠的距離吃飯，並用最快的速度吃，晚上兒子睡著後，他偶而衣櫃裡面吃零食看影片釋放壓力。

「小王子」的策略還有洗澡順序，兒子發病後剛進入傳染力高時他只擦澡，之後洗澡的順序是他先洗，洗完再幫兒子洗，結束後再用消毒溼巾進行浴室消毒擦拭。除了刷牙之外，洗澡睡覺也是全程戴口罩。

由於入院前醫護不斷提醒，照顧家人確診機率很高，「小王子」最後篩檢陰性出院，護士還詢問他是怎麼做到的。小王子說，5月初家人陸續解隔離，同住家人都平安，他跟妻子都沒確診，也代表著除了三劑疫苗 ，加上口罩習慣以及注意洗手都是有用的。