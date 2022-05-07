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疫情洪峰 柯文哲估北市5月16~23日 中南部晚10天

台灣新聞組／台北7日電
台灣新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診人數連兩日突破3萬，台北市聯合醫院和平院區急診室外防疫門診大排長龍。（記者余承翰／攝影）
台灣新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診人數連兩日突破3萬，台北市聯合醫院和平院區急診室外防疫門診大排長龍。（記者余承翰／攝影）

疫情快速攀升，重災區新北市陽性率一路往上走，從4月1日篩檢人數2794人陽性率0.97%，直至5月4日篩檢6237陽性率68.69%，逼近七成。同樣遭疫情肆虐的台北市，市長柯文哲預測，台北市的洪峰在5月16日至5月23日那一周，但這個洪峰會有多高，他不知道。

柯文哲說，按公衛專家討論，從數學模型來看，要過了這個峰才會降下去，但病例增加到一定程度會黑掉，至於洪峰會多高，超過PCR量能，測不出來，因要預測十天後的事比較困難，「只知道時間在這範圍，多高不知道。」

柯文哲說，過去10天台北市確診人數一直在上升，今召集北市各大醫院院長開會討論，決定醫院病床數要擴張到什麼程度，現在需要大家幫忙，這一關撑過去，台灣就要慢慢解封。

另據中國時報報導，台灣此波疫情重災區集中在北北基桃，但柯文哲表示，感染會慢慢擴及中南部，時間差大約落在10天。目前發生在北北基桃的事，過兩周後會在中南部複製。新北市長侯友宜也說，新北社區篩檢站4日陽性率68.69％，疫情還沒達最高峰，喊話「快篩陽視同確診」的政策，最好能再快一點。

柯文哲說，觀察北北基桃、首都生活圈的電信足跡皆密密麻麻，台灣人移動的速率是「北大於南」，隨著時間久了，感染便會慢慢擴及中南部。柯文哲指出，目前北部地區的防疫是重點，看北部怎麼做，等疫情擴及中南部後，就有完整的SOP供大家參考。

疫情持續攀升，新北昨新增1萬2066人，侯友宜表示，新增確診案件呈現指數型曲線成長，目前還未達最高峰，後續要做最好準備。

雙北市長在4月底就拋出「快篩陽視同確診」的防疫政策，指揮中心態度急轉彎，從反對到前天公布將在5月12日起針對居家檢疫、居家隔離跟自主防疫等三類人實施。對此，侯友宜表示，「能夠再快最好！」如此才可以讓後端醫療量能跟醫事人員能全力著重在中重症跟高風險族群，不趕快啟動的話，以後的挑戰會愈來愈大。

疫情 柯文哲 防疫

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