我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據雖佳 道指連跌六周

世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

記者謝承恩、沈能元、許政榆／台北報導
各醫院急診室被等待PCR採檢的人擠爆，排擠中風、心肌梗塞、敗血症的重症患者。醫師示警，應避免重演去年社區感染造成八百多人死亡的悲劇。記者許正宏／攝影
各醫院急診室被等待PCR採檢的人擠爆，排擠中風、心肌梗塞、敗血症的重症患者。醫師示警，應避免重演去年社區感染造成八百多人死亡的悲劇。記者許正宏／攝影

台灣6日新增本土確診病例3萬6168例，新增10例死亡及87例中重症個案，三項皆創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，中重症人數雖增加，但整體比率穩定，並未陡升；但專家從檢驗及通報數據研判，目前病例數已無法反映實際確診數，示警指揮中心及時處理，小心「第二波死亡浪潮來襲」。

病例數不斷上升，檢驗量能與通報速度倍受挑戰，根據指揮中心公布數據，4月中至今每日通報採檢量約5至6萬件，但陽性率卻從4月16日的2.3%，上升至5月5日的4成5，前端醫護採檢和衛政通報已面臨極限，急診塞爆快篩陽性民眾，已擠壓其他急重症患者的治療。

老婦腹痛跑3醫院 返家亡

新北1名80多歲婦人疑因盲腸炎引起右下腹劇痛，曾前往樹林仁愛醫院、輔大醫院及衛福部台北醫院等急診看診，無奈現場篩檢人潮爆量，只得返家，3天後在家身亡。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，目前每日確診人數被嚴重低估，若再不加強檢驗通報與量能，第二波死亡浪潮即將來襲。前疾管局副局長施文儀表示，隨著台灣邁向疫情高峰期，除了中重症患者，若其他疾病患者無法得到適當照顧，將導致更多人「死於非命」。

醫院將加開防疫門診分流

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，各醫院將加開防疫門診疏散人潮，進行分流；為舒緩醫院PCR採檢壓力，基層診所也加入採檢。陳時中表示，目前登記有意願的基層診所437家，初步媒合190家願意參與，公布於疾管署網站。

病例延燒，有人建議管控餐廳人數並實施梅花座，陳時中表示，目前染疫率高，禁止餐廳內用意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或要起身時，要把口罩戴好。對於專家指出疫情高峰恐長達1個半月，陳時中表示，根據國外經驗，疫情高峰期不會太久，多數半個月就逐漸往下，只是降溫後會持續多久，各地狀況不同。

30多歲男子昏迷 死後確診

台灣國內新增10例死亡個案，羅一鈞表示，年紀最輕為30多歲男性，沒有打過疫苗，有泌尿道結石，在家中獨居昏迷，送醫急救無效死亡，屬死後確診個案，昏迷原因仍在釐清。其餘9名死亡個案，皆屬重度感染個案與具慢性病史，1人跌倒引起腦硬膜下出血，1人心肌梗塞急救無效，皆為死後確診。今年台灣國內確診本土病例已逾20萬例，羅一鈞分析，個案多集中在20歲至50多歲；中重症約半數屬於70多歲與80多歲，但537人重症則是90歲以上最多，後續仍待續觀察。

PCR量能警訊 抓不到確診黑數 製表／醫藥組
PCR量能警訊 抓不到確診黑數 製表／醫藥組

陳時中 疫情 防疫

上一則

台外交部：助俄侵略烏克蘭 即日起經濟制裁白俄羅斯

延伸閱讀

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高
柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘
高登棄標 陳時中指政治干預商業 藍批：說棄就棄？

高登棄標 陳時中指政治干預商業 藍批：說棄就棄？
單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

熱門新聞

（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29
台灣前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)

通緝21年 台前上校劉冠軍涉盜國安密帳 651萬美元財產沒收

2022-05-02 10:54

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場

饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場
買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數