台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

各醫院急診室被等待PCR採檢的人擠爆，排擠中風、心肌梗塞、敗血症的重症患者。醫師示警，應避免重演去年社區感染造成八百多人死亡的悲劇。記者許正宏／攝影

台灣6日新增本土確診病例3萬6168例，新增10例死亡及87例中重症個案，三項皆創新高。指揮中心指揮官陳時中 表示，中重症人數雖增加，但整體比率穩定，並未陡升；但專家從檢驗及通報數據研判，目前病例數已無法反映實際確診數，示警指揮中心及時處理，小心「第二波死亡浪潮來襲」。

病例數不斷上升，檢驗量能與通報速度倍受挑戰，根據指揮中心公布數據，4月中至今每日通報採檢量約5至6萬件，但陽性率卻從4月16日的2.3%，上升至5月5日的4成5，前端醫護採檢和衛政通報已面臨極限，急診塞爆快篩陽性民眾，已擠壓其他急重症患者的治療。

老婦腹痛跑3醫院 返家亡

新北1名80多歲婦人疑因盲腸炎引起右下腹劇痛，曾前往樹林仁愛醫院、輔大醫院及衛福部台北醫院等急診看診，無奈現場篩檢人潮爆量，只得返家，3天後在家身亡。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，目前每日確診人數被嚴重低估，若再不加強檢驗通報與量能，第二波死亡浪潮即將來襲。前疾管局副局長施文儀表示，隨著台灣邁向疫情 高峰期，除了中重症患者，若其他疾病患者無法得到適當照顧，將導致更多人「死於非命」。

醫院將加開防疫 門診分流

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，各醫院將加開防疫門診疏散人潮，進行分流；為舒緩醫院PCR採檢壓力，基層診所也加入採檢。陳時中表示，目前登記有意願的基層診所437家，初步媒合190家願意參與，公布於疾管署網站。

病例延燒，有人建議管控餐廳人數並實施梅花座，陳時中表示，目前染疫率高，禁止餐廳內用意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或要起身時，要把口罩戴好。對於專家指出疫情高峰恐長達1個半月，陳時中表示，根據國外經驗，疫情高峰期不會太久，多數半個月就逐漸往下，只是降溫後會持續多久，各地狀況不同。

30多歲男子昏迷 死後確診

台灣國內新增10例死亡個案，羅一鈞表示，年紀最輕為30多歲男性，沒有打過疫苗，有泌尿道結石，在家中獨居昏迷，送醫急救無效死亡，屬死後確診個案，昏迷原因仍在釐清。其餘9名死亡個案，皆屬重度感染個案與具慢性病史，1人跌倒引起腦硬膜下出血，1人心肌梗塞急救無效，皆為死後確診。今年台灣國內確診本土病例已逾20萬例，羅一鈞分析，個案多集中在20歲至50多歲；中重症約半數屬於70多歲與80多歲，但537人重症則是90歲以上最多，後續仍待續觀察。