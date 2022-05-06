台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

(圖:指揮中心提供)

台灣新增3萬6213例COVID-19確定病例，分別為3萬6168例本土個案及45例境外移入，有22例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增10例死亡。其中本土案例及死亡創新高。

中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，隨著確診人數增加，中重症人數也增加，但整體比例沒有提升，其中11例重症個案、76例中症個案。

中央流行疫情指揮中心5月6日記者會出席。由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、 疫情監測組組長周志浩、指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者謝承恩／攝影)

指揮中心表示，6日新增之36,168例本土病例，為17,454例男性、18,699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,066例)、台北市(7,716例)、桃園市(6,271例)、台中市(1,890例)、高雄市(1,737例)、基隆市(1,427例)、台南市(923例)、宜蘭縣(686例)、新竹縣(577例)、彰化縣(448例)、屏東縣(431例)、雲林縣(384例)、花蓮縣(382例)、新竹市(348例)、苗栗縣(255例)、台東縣(169例)、南投縣(166例)、嘉義縣(130例)、嘉義市(103例)、澎湖縣(39例)、連江縣(13例)、金門縣(7例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，6日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

指揮中心說明，6日新增45例境外移入個案中，22例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(1例)、越南 (1例)移入，另43例移入國家調查中。入境日介於今年3月17日至5月5日。