新聞評論／基層、醫療雙崩 陳時中還在當印度神童？

新冠肺炎疫情延燒，民眾擠爆急診室，讓醫護人員疲於奔命。（記者劉學聖／攝影）

隨著確診人數暴增至單日3萬人，台灣基層行政及醫療體系都出現超負荷現象，來到崩潰邊緣。居隔「3+4」方案上路，並未減輕基層負擔，反而使地方疲於奔命的窘狀百出。癥結在，指揮中心只鬆綁居隔天數，卻未簡化行政流程，導致地方作業不及，有些民眾都已解隔仍未收到隔離通知單。醫療分級制更是徹底崩潰，醫院急診室被大量採檢民眾塞爆，有些重症病患甚至在急診室外咫尺之遙去世。這些，全都是指揮中心半套式的慣性決策所種下之惡果。

「3+4」制上路後，居隔人數大減，何以地方和醫療負擔並未減輕？癥結在，新冠肺炎被列為「第五類法定傳染病」，確診者須在24小時內通報，衛政單位須確認確診者親密接觸者身分，再匡列接觸者，才算完成法定程序開出居隔單。這些繁瑣作業，平均一名確診者要花上三小時，當疫情 每日「數以萬計」地暴增，各縣市根本沒有人力應付，許多民眾隔離出關都還未收到居隔單。台北市衛生局長黃世傑坦言，衛生局系統已經癱瘓；若連資源最豐沛的台北市都已被壓垮，遑論其他縣市？

說穿了，這些都是先前「清零」時期訂下的規定，迄今要走向「與病毒共存」，但思維和作法卻仍是舊的，才會左支右絀。中央宣布降低居隔天數時，新北市長侯友宜就呼籲必須簡化行政流程，否則地方無法承擔，並提出「0+7」方案供作參考。然而，陳時中 以「會漏掉很多確診者」為由打槍，不表同意。事實是，繼續把大量人員綁在效益不高的匡列開單作業上，已經毫無意義，更是白費人力。

正因中央清零心態未改，加上快篩試劑不足，許多診所便出現自己的「應變」之計，對有症狀登門問診的民眾既不快篩也不通報，僅直接針對症狀投藥治療。同時也傳出，有警局或企業不願讓所屬員工快篩，以免大量人力遭隔離使組織無法正常運作。這些，在在顯示中央堅持僵化行政的結果，就是基層人員被迫「應變自救」；這就跟民眾後來常以假名、假電話應付「實聯制」一樣，大家都看出制度的虛假。如此一來，也讓台灣的「確診黑數」變得更深不可測。

閣揆蘇貞昌日前自得地說，「3+4」實施後，全台居隔人數從45萬人降至2萬人；此話隨即遭侯友宜打臉，說「光新北就有3萬7000多人」。柯文哲也吐槽，那是因為根本做不下去，「數字是假的」。蘇貞昌顯然完全不了解地方和民間疾苦，才會如此脫離現實。

此外，因快篩試劑嚴重不足，讓各大醫院急診室被等候採檢的民眾塞爆，乃至有高燒嬰兒在急診室外猝死，有重症病人因無人急救而身亡。北市聯醫人員沉痛發文稱，緊急醫療系統早已崩盤，所有急重症病人都面臨無人可醫的狀況。為紓解急診人潮，台北市率先實施快篩陽性才能做PCR，陳時中雖不得不跟進，但面對民眾恐慌性湧入大醫院，已經無濟於事。

中央褊狹的決策，也摧毀了好不容易建立的醫療分級制。指揮中心把防疫 專責照護重擔，全都交付給區域及教學中心級醫院；至於基層診所，則除了打疫苗外幾乎無事可做。每一起因緊急醫療崩潰而無辜枉死的案例，都凸顯了中央防疫政策的漏洞。

陳時中曾遭名嘴嘲諷堪比「印度神童」，只會任意臆測疫情，其餘均束手無策，還頻頻校正回歸。台灣民眾不在乎印度神童，在乎的是我們的指揮官能否針對民間和地方的苦情對症下藥，別當耳不聰、目不明的空口預言家。