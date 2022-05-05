新聞評論／快篩試劑分配不均 陳時中還在秀「平均數」

陳時中對疫情預估失準，還以高高在上的心態看著地方手忙腳亂。（記者陳正興／攝影）

指揮官陳時中 4月12日預估，4月底本土確診可能會「破千例」；但到4月底，台灣的實際數是1萬5000，疫情 遠遠超乎其想像。5月才過四天，日染疫人數已接近3萬，完全是他始料未及。預估失準就罷了，最可議的是，陳時中因應疫情的心態和效率絲毫無意改變；他仍以高高在上的心態看著地方手忙腳亂，看著各地醫護量能被榨乾，卻不協助解決。

以快篩試劑的分配為例，新北市的每日確診人數，約占全台的三成五到四成之間，台北市則為兩成五。亦即，雙北加起來，占了全台過半的疫情；這兩個都會的醫療物資用量和醫療量能的吃緊程度，不難想見。然而，指揮中心的快篩試劑分配卻是採「平均主義」，每個縣市先發10萬劑。這對其他縣市或許不成問題，但對新北而言，卻僅夠一天半的用量，全體市民都買到得等一個月。這種牛步，如何抗疫？不僅如此，指揮中心還另闢管道讓民進黨執政縣市可自行購得更多試劑，因此，高雄、桃園、台南等地皆稱試劑充裕無虞。為何政府嘴上呼籲全民「齊心抗疫」，做起事來卻是兩套標準，把雙北市民當成次等公民？

所謂「不患寡而患不均」，近來台灣的景象正是如此。人們看到，許多醫療院所的急診處被快篩人潮淹沒，有些幼兒或老人就在等待的隊伍中不支倒下，護理師悲苦泣訴一人要顧40床患者，大學則讓確診學生隔離在會議室的簡陋帳篷裡。如果不是指揮中心誤判疫情，情況怎麼會失控至此？更可笑的是，指揮中心那天還秀出「平均數」，稱全台可售的快篩試劑，有七成仍未售出。依其邏輯，買不到試劑的雙北市民，難道要開車去南投或屏東購買？

截至目前為止，全台Omicron的確診者已多達12萬人，儘管其中99.7%皆為輕症，但中重症患者也有數百人。然而，指揮中心對相關藥物的發放規定極為嚴格，甚至一直掌控在自己手裡，遲未發至醫院診所。例如，指揮中心規定，只有「重症」患者，才能發給輝瑞的口服藥物Paxlovid。但是，如果不對「中症」患者給予積極治療，不怕他們惡化成為重症嗎？如此嚴重的用藥限制，有必要嗎？

以5月1日的情況為例，全台已有6000多名長者確診，但口服抗病毒藥物僅開出800多份，醫界質疑用藥太不成比例。陳時中辯稱，輝瑞到貨已37萬份，只用了600多份；默沙東進貨5000份，只用了200多份。病人那麼多，而藥用得那麼少，說穿了，主要原因有二，一是指揮中心訂出的用藥準則太不合理，二是這些藥物根本尚未發送到醫療院所。以台北市為例，確診人數已超過3萬，但獲配的口服藥物卻不到2000份。大疫臨頭，就連首都市民都還遭到這樣的對待；如此缺乏效率的指揮官，陳時中要怎麼選台北市長？

兩年多來享受慣「順時中」的官威，陳時中或許已忘了要如何誠實面對現實，忘了要如何服務人民。以美國為例，它的疫情控制成效雖不是特別值得稱許，但其便民精神卻值得陳時中參考。美國推出的「一站式」防疫服務，民眾到相關指定藥局 即可進行快篩；若是陽性，藥局會開出五天Paxlovid藥量讓民眾回家服用，不需隔離，也不必付費，全由聯邦政府埋單。

當陳時中還在斤斤計較試劑和人工篩檢成本，還在限制哪些病人才能取得用藥，還在偏心地對待藍綠縣市，對外界的建言愛理不睬；迎接他的，將只有狂飆的疫情。想帶台灣平安走出疫情，先改變心態吧！