陳時中諷「印度神童」 柯文哲反嗆中央沒準備

柯文哲說他是醫師，不是算命的，預測也不是預言、是科學。(影片截圖)

台灣新冠肺炎從4月開始延燒且至今無法止息，台北市長柯文哲因3月底曾預言疫情 會在4月反撲，兩周前又預言會「全台大亂」，因此被不少網友封為「預言家」；不過指揮中心指揮官陳時中 則不以為然，被問及會不會覺得柯預言很準？陳時中酸「那印度神童也不錯阿！」對於被拿來與印度神童比較，柯文哲說，他是醫師，不是算命的，預測也不是預言、是科學。

柯文哲昨天說，他這個不是預言、是科學，「我們是醫生，不是算命的」，他是完全依照科學資料，都可以畫出圖來。柯也反嗆中央，他相信台北市看得到的，中央不管是衛福部、國衛院等，資料更多，因為中央可以動用的資源，比我們更清楚，目前疫情的發展，完全都是事前可以預知。但現在最大問題是，一切事先都知道，怎麼都沒有準備，這才是問題。

另外，媒體昨再度詢問，通過唾液快篩申請的「福又達生物科技股份有限公司」傳出被指定為桃園機場的PCR採檢工作，且有政治獻金給民進黨，為何非公開招標而是指定使用？陳時中表示，很多情形緊急情況招標，手續來不及一定要緊急應變，穩定時一定是公開程序進行。

對於台灣疫情走向，幾乎每天都有專家在預測疫情走向。前副總統陳建仁日前便表示，在Omicron盛行的現在，疫情預測對現階段防疫 工作沒有任何幫助，防疫的觀察重點不在確診病例數而在重症和死亡人數，防疫目標也不再是零感染而是將重症與死亡數降至最低。